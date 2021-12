Perito computacional forense é carreira de alta demanda e pouca oferta

Ricardo Liebmann é presidente do Iracema Digital, um grupo criado com o objetivo de incentivar as soluções em tecnologia no Ceará, e foi o convidado da semana do podcast da INOVA. A conversa teve como temas a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) e o enorme potencial cearense no setor.

Ricardo explica que o Iracema Digital nasceu em julho de 2018, após observarem a necessidade de uma aceleração do processo de digitalização da economia do Governo do Ceará. “O Ceará tem um bom sistema de universidades, é referência nacional de bons estudantes, e a gente achava que precisava conscientizar a sociedade, as empresas e o Governo sobre a necessidade de agilizar esse processo de digitalização”, aponta.

Dessa forma, o trabalho da instituição consiste em articular e gerar novas ideias dentro do setor, aproximando entidades e cientistas de modo a despertar uma visão de futuro e mediar o trabalho dessas forças.

Apesar da criação do Iracema Digital ser relativamente recente, Ricardo aponta a evolução do cenário cearense durante esses três anos e meio. De acordo com o especialista, o Ceará se destaca no processo de levar internet banda larga e fibra óptica em todo o Estado, além de apresentar um sistema educacional de qualidade interiorizado, com unidades do Instituto e da Universidade Federais em diversos municípios.

“Hoje a gente vê que o Ceará pode ser um grande fornecedor de mão de obra de técnicos para suportar as operações de grandes empresas. Temos cursos diversos e completos de ciência da computação. A gente tem uma ótima formação no ensino público. Houve uma grande mudança nesse período, vemos que existem muitos hubs de tecnologia em Fortaleza e no Estado”, aponta Ricardo.

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.

