Urnas eletrônicas são seguras e confiáveis, reforçam especialistas

O debate sobre os avanços tecnológicos na área da saúde foi assunto da live do projeto INOVA com o engenheiro clínico, consultor do Senai e um dos desenvolvedores do Elmo, David Guabiraba. O equipamento, um capacete de respiração assistida criado em abril de 2020, surgiu como uma inovação no tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, sendo uma alternativa não-invasiva e mais segura para profissionais da saúde e pacientes. "O Elmo não seria uma realidade sem o investimento e apoio incondicional da FIEC por meio do presidente Ricardo Cavalcante, do diretor regional do SENAI, Paulo André, e o gerente do IST, Carlos Egberto", declara David.

David explica que a criação do Elmo começou a partir da observação do avanço exacerbado do número de pessoas que sofreram com insuficiência respiratória aguda, e a consequente dificuldade da indústria de ventilação mecânica de acompanhar essa demanda.

Segundo o profissional, apesar das dificuldades e pressão sofrida para desenvolver essa solução, foi essencial tentar manter uma certa calma a fim de garantir a qualidade e eficiência do produto. “O mesmo que podia salvar uma vida, se não fosse bem pesquisado, poderia trazer algum tipo de dano”, destaca.

David ainda reforçou durante a conversa a trajetória de investimentos para que o Elmo se tornasse realidade:

1- O SENAI unidade Jacarecanga disponibilizou recursos e infraestrutura para montar o laboratório de simulação e testes clínicos do Elmo.

2 - Foi no SENAI Jacarecanga que se estruturou a CVMER (Central de Ventiladores Mecânicos e Equipamentos Respiratórios).

3 - A Unifor, o grupo Esmaltec e a UFC foram protagonistas dando apoio ao projeto.

4 - Devido aos resultados que a CVMER, instalada no Senai Jacarecanga, é que atualmente o Senai está desenvolvendo o primeiro curso técnico de manutenção de equipamentos médicos com total apoio do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante. Esse curso oportunizará mais emprego e qualificação de mão de obra na área da saúde.



INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovação que estão sendo desenvolvidas no Ceará e no mundo, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.

