Os caminhos da transformação digital no setor público

Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará (Íris) trabalha para avançar tecnologicamente no Ceará

Os processos na máquina pública estão sendo acelerados. Quem afirma é a engenheira de Computação e Cientista de Dados do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará (Íris), Marianna Gonçalves, convidada do projeto INOVA. Durante a live, disponível aqui, que teve como foco a aplicação da tecnologia na área da saúde, a profissional explicou as atividades do laboratório e comentou sobre a velocidade das ações no setor público.

O Iris tem como principal objetivo acelerar a transformação digital do Governo do Estado. De acordo com Marianna, “governo digital é aquele que tem o cidadão no foco”. Assim, é essencial que essa transformação seja acessível, de modo a não trazer barreiras tecnológicas e excluir parte da população desse movimento.

Hoje, Marianna acredita que os processos dentro da máquina pública sejam um pouco mais rápidos do que antigamente, mas ainda não acompanham a velocidade desejada pela sociedade. “Nós, enquanto laboratório, buscamos seguir um ritmo um pouco mais acelerado, mas também precisamos respeitar algumas burocracias”, explica.

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara e no mundo, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.



