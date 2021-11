Saiba como fazer sua startup crescer

Criada em 2017, a Casa Azul Ventures é uma aceleradora de startups que investe em empreendedores, resolvendo problemas e alavancando estratégias para fazer com que essas startups cresçam ainda mais rápido. Durante entrevista ao jornalista Hamilton Nogueira para o podcast do projeto INOVA, Gerente de Corporate Venture e COO da Casa Azul, Maurício Cardoso, fala um pouco sobre esse modelo de negócio e o cenário atual.

A Casa Azul surgiu a partir da percepção de que o mercado estava com pouco conteúdo e instituições trabalhando o conceito de startups. Assim, o propósito é entregar um ambiente que possa fazer com que as startups do Ceará consigam mudar a realidade. Já são mais de 15 startups aceleradas na Casa Azul, tendo seis atualmente ativas.

"Nós temos como objetivo auxiliar, dar suporte e acelerar as startups para que elas consigam chegar ao ponto que desejam mais rápido. A gente não faz a startup entregar mais do que ela já entregaria no futuro, a gente faz ela entregar mais rápido”, explica o profissional.

De acordo com Maurício, é possível observar dois principais cenários nesse mercado. O primeiro são startups abertas por pessoas muito jovens que, apesar de apresentarem agilidade, não demonstram maturidade e experiência de mercado suficientes para resolverem o problema do cliente, muitas vezes até resolvendo problemas que não existem.

O outro caso são as startups criadas por pessoas com mais tempo de mercado, que sabem identificar as dificuldades dos clientes, mas não são tão ágeis devido ao modelo mental em que se formaram durante o tempo de carreira. “O modelo ideal é alguém que esteja no meio desses dois universos e consigam fazer essa interação”, sugere Maurício.

Atualmente, a estratégia da Casa Azul para descobrir novas startups é um mapeamento desses negócios por meio de um processo ativo, com pesquisa e análise de informações, como empreendedores, vendas e etapas. Com base nesses dados, é possível encontrar melhores oportunidades e entrar em contato com essas startups, construindo um diálogo em busca da inovação e do sucesso.

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.

