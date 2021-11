Cibersegurança é preocupação durante e depois da pandemia

A pandemia acelerou a transformação digital, e muitas empresas tiveram que se adaptar totalmente ao mundo online para continuarem funcionando. No entanto, esse processo, muitas vezes feito rápido e desorganizadamente, pode expor esses negócios a ataques cibernéticos. É o que explica o chefe de pesquisa do Morphus Lab, Renato Marinho, em entrevista ao jornalista Hamilton Nogueira no podcast do projeto Inova.

“Com a pandemia, a gente viu bastante aumento no número de ameaças cibernéticas atacando centenas de empresas”, garante Renato. Para o especialista, uma das causas desse cenário é que, devido ao caráter emergencial da crise, várias empresas passaram a digitalizar seus negócios sem o planejamento adequado. Assim, os serviços acabaram sendo oferecidos sem teste e segurança, expondo as empresas aos perigos da internet.

Outro fator apontado pelo profissional está relacionado à adoção de infraestrutura online para que os colaboradores conseguissem acessar o sistema da empresa mesmo estando em casa. Assim como na outra situação, essa adaptação comumente foi feita sem os cuidados necessários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do aumento do risco, Renato reconhece que a conscientização sobre o problema também cresceu. “Passou de um assunto restrito para um assunto mais popular, no qual as pessoas físicas passaram a ser alvo de fraudes mais elaboradas. As pessoas começaram a entender a importância dessa proteção”, aponta.

Com o crescimento das possibilidades de digitalização cada vez mais veloz, em um mundo ainda mais virtual devido à pandemia, Renato indica que esse é um processo que vai trazer muitos benefícios para a sociedade, mas aconselha a sempre ter em mente a necessidade da cibersegurança.

Morpheus Labs

Especializada em cibersegurança, desde 2003 a Morpheus Labs trabalha garantindo a segurança de empresas e compartilhando conhecimento. Tem sede em Fortaleza e está presente não só no Brasil, mas internacionalmente.

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.

Saiba mais no site especial do Inova.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags