Cartilha ESG: pelo Iguatemi Bosque

"Precisamos ir além do básico", diz Benjamim Oliveira, gerente de marketing do Grupo JCC Iguatemi Bosque, empreendimento do grupo é referência que aposta em modelo de gestão com responsabilidade e compromisso sustentáveis

O gerente de marketing compartilha insights sobre as iniciativas inovadoras que o Iguatemi Bosque, empreendimento do Grupo, tem incorporado, com práticas sustentáveis que reforçam o compromisso com o meio ambiente e stakeholders. “ Entendemos que além do resultado previsto e desejado para os negócios, temos a necessidade de nos preocupar com as pessoas e com a natureza ao nosso redor”, resume. Ele também revela as principais metas e ações planejadas para 2024 no âmbito do ESG.

As ações corporativas devem ir além da eficiência que gera lucro. É preciso gerar também retorno para o meio ambiente e a sociedade em que os negócios estão instalados, propiciando um ecossistema equilibrado a partir de hábitos corretos. Essa reflexão integra parte da conversa com Benjamim Oliveira, gerente de marketing corporativo do Grupo Jereissati Centros Comerciais (JCC), que discute, entre outras coisas, o atual cenário da sustentabilidade e como empresas e demais atores sociais estão se engajando nesse tema.

O POVO - Como o senhor analisa o atual momento da sustentabilidade no mundo?

Benjamim Oliveira - Apesar do atraso que ainda existe em diversas ações ao redor do mundo, há maior aproximação com o assunto, o que já nos permite ter um claro conhecimento da necessidade de preservar o meio ambiente e da urgência nesse cuidado, nos trazendo também a reflexão sobre os deveres enquanto empresas e indivíduos. Como empresa, precisamos ir além do básico, estabelecer movimentos e ações que mostrem a nossa responsabilidade social e o nosso respeito com o mundo onde vivemos, criando alternativas para que ele se torne mais sustentável. À medida que vamos assumindo novas práticas e incentivando-as aos diversos pilares, seja para os consumidores, clientes, fornecedores, colaboradores, público interno e externo, ativamos essa transparência tão importante e firmamos esse modelo de uma gestão que quer ser eficiente se moldando através de hábitos corretos. Acredito que as empresas estão mais conscientes e seguirão incentivando a prática da sustentabilidade nos meios onde atuam.

OP - Como as relações com o meio ambiente e a sustentabilidade são vistas pelo Iguatemi?

Benjamim - Essas relações são primordiais para nós. Levar ao Iguatemi Bosque os cuidados com o meio ambiente e a promoção da sustentabilidade são pilares fundamentais. As ações que realizamos em prol do meio ambiente caminham lado a lado com as nossas atividades internas e externas. Seja com os nossos parceiros, lojistas, clientes ou colaboradores, estamos atentos para seguir desenvolvendo práticas que ajudem a nossa sociedade como um todo.

OP - Como o Iguatemi se relaciona com a comunidade e os demais stakeholders?

Benjamim - Atuamos através de ações de Governança que envolvem projetos de transparência institucional, parceria com órgãos públicos, criação do núcleo social no Shopping, canal de ouvidoria, código de ética e área de ESG que ajudam a manter o constante estudo e atualização do nosso mercado e de como podemos continuar contribuindo e melhorando o nosso entorno.