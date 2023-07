Férias é no Shopping Iguatemi Bosque

Férias é bom e todo mundo gosta. É aquele mês todinho dedicado à mais pura diversão. Mas quantas vezes você já se pegou pensando em como preencher tanto tempo disponível? Para os pais, então, o desafio é ainda maior: encaixar o tempo dos filhos, o trabalho e, claro, a diversão.

Pensando em um mês de julho pra lá de divertido, o Shopping Iguatemi Bosque montou uma programação imperdível, que é pra tirar todo mundo de casa. “Nós preparamos uma programação de férias bem extensa para atingir os mais diversos públicos que vão ao Iguatemi Bosque. São mais de 10 atrações dentre as mais diversas operações que já existem no shopping de lazer e entretenimento, que atingem muito o público infanto-juvenil”, ressalta Benjamin Oliveira, gerente corporativo de marketing.

E, para a alegria ser completa, o Shopping preparou ainda o Passaporte de Férias I'Club. Para ter acesso é simples: baixe o aplicativo do Iguatemi Bosque, entre na aba do I'Club durante este mês de férias e cadastre uma nota fiscal de qualquer valor. Automaticamente, você se tornará um cliente prata e poderá escolher até duas atrações infantis para aproveitar gratuitamente. Então corre pra fazer o seu cadastro, confira as atrações disponíveis e adquira o seu Passaporte de Férias!

E tem atração para toda a família! Já pensou num espaço cheio de cantinhos divertidos pensados especialmente para render aquela selfie? Com passagens em diversas cidades do País, a nova temporada do Museu da Selfie foi pensada especialmente para isso. Com 16 selfies points, o Museu conta com ambientes instagramáveis prontos para que o público desfrute de diversos cenários interativos. Com funcionamento de segunda a quinta, de 14h às 21h; sexta e sábado de 12h às 21h; domingos e feriados de 12h às 20h. Os ingressos têm o valor de R$ 20 e podem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do museu. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita. Então, prepare o clique e venha conferir!

Outra programação imperdível é a maior exposição científica itinerante do País, que desembarcou no Bosque para quem tem espírito científico. Inteligente, interativa e curiosa, a Experciência reúne diversas experiências práticas e educativas e promete uma fantástica viagem ao mundo da ciência. A exposição funciona até o dia 30 de julho de terça a sábado, de 10h às 22h, com entradas até às 21h e domingos das 12h às 20h, com entradas até às 19h. Os ingressos custam o valor de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). A Experciência conta ainda com valor promocional para grupos e famílias: 3 pessoas – R$ 90; 4 pessoas – R$ 120 e 5 pessoas – R$ 150. Os ingressos estão à venda na Bilheteria do local e online pelo Sympla.

Para os amantes dos games, uma passadinha no maior e mais completo complexo de entretenimento digital da região não pode faltar. Com mais de 300 metros quadrados, o Studio Games oferece arena de esportes eletrônicos, realidade virtual, consoles, simulador automobilístico, simulador de voo e muito mais. O problema vai ser querer sair de lá. E já que estamos falando de espaço de lazer para os baixinhos, o Clube das Estrelinhas é o lugar perfeito. O serviço de Kids Care Indoor é um espaço de entretenimento infanto-juvenil, que oferece brincadeiras, atividades e animação para os pequenos.

Outra atração a cara das férias - e que parece recém-saída de um desenho animado -, é o Go Bigger. Um parque inflável gigante, que só tem um pré-requisito: ser amante da diversão. E sabe o que é melhor? O Go Bigger não tem restrição de idades, ou seja, nada de adultos só olhando a brincadeira, no Go Bigger o convite pro pula-pula é pra todo mundo.

Hi, Barbie! Ir ao shopping e não dar um pulinho no cinema é praticamente um pecado nas férias, ainda mais com o tanto de estreias incríveis que o UCI Kinoplex do Shopping Iguatemi Bosque preparou para este mês. Tem Barbie, Homem Aranha Através do Aranhaverso, Missão Impossível: Acerto de Contas parte 1; Os Aventureiros – A Origem, Ruby Marinho – Monstro Adolescente; Elementos, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, A Pequena Sereia, The Flash e muitos outros. Daí é só pedir a pipoca e preparar o coração.

Durante todos os finais de semana deste mês, na Praça de Convivência da Expansão Iguatemi Bosque, acontece o Arena Iguatemi apresentando espetáculos infantis, com intérprete de Libras, promovendo diversão e inclusão para toda a família . Com programação gratuita, ainda dá tempo de aproveitar. No dia 29/07 tem o espetáculo PJ Masks, e no dia 30/07 é a vez de Flash e os Heróis fazerem a alegria de toda a família. “Com isso a gente está conseguindo oferecer uma experiência muito bacana, com vários tipos de atrações para todos os públicos, com formatos diferentes. A ideia é proporcionar o melhor na experiência, no lazer e entretenimento para toda família”, reforça Benjamin.

Serviço:

Iguatemi Bosque - Ferias no Iguatemi Bosque

Data: Durante todo o mês de Julho.

Horário de funcionamento: Segunda a sábado: 10h as 22h / Domingo: 13h as 21h (Lojas) | 10h30 as 22h (Alimentação).