Shopping Iguatemi Bosque faz 40 anos: confira novidades

Pioneiro no setor de shoppings em Fortaleza, o Iguatemi completa, neste ano, seu 40º aniversário. Para o início do novo ciclo, o Grupo JCC, proprietário do empreendimento, anunciou uma série de novidades para beneficiar os consumidores. Além de 45 novas operações até o fim do ano, o Iguatemi passou a se chamar Shopping Iguatemi Bosque, mudança que simboliza maior alinhamento com outros empreendimentos do Grupo e uma nova fase de atuação em Fortaleza.

No início do mês, clientes que foram ao Shopping Iguatemi Bosque se surpreenderam com uma verdadeira festa. Na data que marcou os 40 anos da inauguração do mall, o Iguatemi realizou uma série de ações comemorativas, incluindo uma “chuva” de 15 mil balões e um bolo gigante para os presentes. Mas os motivos para celebrar não param por aí.

Entre as projeções para 2022 está o investimento de R$ 33 milhões de reais em aprimoramento da infraestrutura do espaço, que conta com mais de 450 lojas e quiosques voltados para compras, gastronomia e lazer. A chegada de novas lojas busca promover uma experiência do cliente ainda mais completa, e nomes como Adidas Originals, Amaro, Nike, Nespresso, Uza Shoes e Brooksfield Donna já estão confirmados na nova etapa. Com isso, o Grupo JCC espera alcançar um aumento de 18% nas vendas em relação ao ano passado.

O novo ano também oficializa a retomada dos eventos presenciais com força total após o avanço da vacinação e a redução dos casos de Covid-19 em todo o Brasil. Entre os já confirmados está o retorno do festival I’Music, realizado pelo Iguatemi, que ocorrerá no mês de julho com shows de Roberta Sá, Caetano Veloso, Os Paralamas do Sucesso, Frejat, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana, Biquini Cavadão, Vanessa da Mata, Jorge Ben Jor, Seu Jorge e Alexandre Pires. Segundo a administração o festival será “um grande marco de comemoração dessas quatro décadas”.

Exposição Render-CE

Além dos eventos, o Iguatemi Bosque também tem firmado o seu compromisso com a cultura cearense, investindo em parcerias com artistas locais. Um dos projetos realizados é o Render-CE, iniciativa que surgiu da parceria entre o shopping, a Loja do Bem e alunos e professores da Universidade de Fortaleza (Unifor).

A ideia do projeto é oferecer auxílio a artesãos cearenses, promovendo visibilidade e uma industrialização inclusiva e sustentável dos processos, além de divulgar os produtos em uma exposição exclusiva.

Em 2021, as artesãs contempladas foram as rendeiras de Aquiraz. Já neste ano, sob o tema "Ancestralidades e bem-estar: memórias e lembranças afetivas", foram escolhidos artesãos de barro, cipó e macramê das comunidades de Moita Redonda e Caponga, em Cascavel.

Para acompanhar as próximas ações do Iguatemi, siga o shopping no Instagram ou acesse o site oficial.