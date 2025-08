Jornada Bett reúne mais de 60 palestrantes em um dos maiores eventos de educação do Nordeste; visitação é gratuita

Promovido pela Bett Brasil, em parceria com o Sinepe-PE, o evento será realizado no Recife Expo Center. A programação inclui três auditórios simultâneos , com a presença de mais de 60 palestrantes nacionais e internacionais , além de uma área de exposição com soluções, produtos e inovações de mais de 40 empresas do setor educacional .

Nos dias 27 e 28 de agosto, Recife recebe a Jornada Bett, um dos maiores eventos de educação do Nordeste . O encontro reunirá educadores, diretores, gestores, empreendedores, especialistas e secretários de educação de toda a região. Com visitação gratuita , as inscrições podem ser feitas online neste link.

Nesta edição, a Jornada Bett Nordeste tem como tema central “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos” . A proposta reflete o compromisso da Bett Brasil em promover discussões que levem em conta os desafios atuais da educação, ao mesmo tempo em que apontam caminhos possíveis para a reinvenção da aprendizagem, com coragem, inovação e compromisso com a vida.

Com base no tema, a programação está organizada em torno de quatro grandes eixos temáticos, os 4 C’s da Jornada: Convivência, Consciência, Cuidado e Criação. Cada um deles convida o público a refletir sobre diferentes dimensões da educação em tempos de mudanças rápidas e incertezas constantes.

O eixo ‘Convivência’ propõe pensar a escola como espaço de relações saudáveis, democrático, inclusivo e de pertencimento. Já ‘Consciência’ abordará como lidar com o excesso de informações, os riscos da desinformação e a importância do pensamento crítico, da ética digital e do uso consciente da Inteligência Artificial.

Uma das novidades da Jornada Bett deste ano é o auditório exclusivo para a Educação Pública , com acesso gratuito ao público. O espaço trará debates sobre os principais desafios do setor, apresentação de cases de gestão pública e soluções inovadoras para o ensino nas redes municipais e estaduais.

O eixo ‘Cuidado’ trará reflexões sobre o cuidado com o planeta e com as pessoas, explorando temas como saúde mental, bem-estar e sustentabilidade. Por fim, o eixo ‘Criação’ abordará a valorização das metodologias ativas, da autoria e do protagonismo estudantil na construção do conhecimento.

Entre os destaques, o painel “Será que a educação pública já perdeu a onda da Inteligência Artificial?”, no dia 28 de agosto, reunirá nomes de referência como o cientista-chefe da TDS Company, Silvio Meira; o professor da UFPE e head de Pedagogia na Proz, Luciano Meira; o professor da FGV, Alexandre Schneider; e a consultora educacional da CESAR School, Tanci Simões.



Silvio Meira abordará os impactos da IA na educação pública em seu painel. Crédito: Divulgação pessoal/Bett Brasil.

A tecnologia também será foco do debate “Tecnologia para todos: infraestrutura e equidade nas escolas”, no dia 27 de agosto. Participam o diretor de Tecnologia e Inovação no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Delson Silva, e o cofundador da School Guardian, Leo Gmeiner, que discutirão os caminhos para garantir conectividade com propósito pedagógico a todas as escolas do país.



Já a pauta da inclusão estará em evidência no painel “Inclusão: o compromisso da Educação em Direitos Humanos”, no dia 28 de agosto. A conversa contará com a presença de Eliane Passos, presidente do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, e Josevanda Franco, consultora da Unesco e presidente da Undime Nordeste e da Undime Sergipe. Para conferir a programação completa, clique aqui.



Palestras inspiradoras com nomes de peso



Dois momentos esperados na programação são as palestras inspiradoras, que encerram cada dia da Jornada Bett. No dia 27 de agosto, o educador espanhol Xavier Aragay, presidente da Reimagine Education, sobe ao palco com a provocativa pergunta: “Estamos preparados para liderar a transformação educacional que nos espera?”. Aragay compartilhará estratégias e experiências que já estão moldando o futuro da educação em diversos países.



Xavier Aragay e Raquel Cabral estão confirmados na programação da Jornada Bett. Crédito: Crédito: Reprodução pessoal/Bett Brasil.

Já no dia 28 de agosto, será a vez da ativista na causa da inclusão Raquel Cabral, que acumula mais de 890 mil seguidores nas redes sociais. Mãe do Marcello, que tem síndrome de Down, Raquel traz a palestra “Cabe todo mundo no mundo”, com um relato emocionante sobre a importância da escuta, da empatia e da construção de espaços verdadeiramente inclusivos nas escolas.

Do socioemocional à IA: destaques da programação

A programação trará reflexões fundamentais sobre o bem-estar e a convivência nas escolas. No dia 27 de agosto, a sessão “Convivência consciente: construindo uma escola de relações saudáveis” reunirá a fundadora da MindKids, Daniela Degani, e a professora de linguagem e supervisora do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Rossana Fonseca. A proposta é discutir estratégias para promover ambientes educativos mais empáticos, inclusivos e respeitosos.



Já no dia 28 de agosto, o painel “Socioemocional é saúde: o que a escola tem a ver com isso?” contará com a presença do médico, educador e escritor Jairo Bouer, ao lado da psicóloga e professora da Faculdade Pernambucana de Saúde, Rafaella Cursino. Juntos, eles debaterão como o cuidado com as emoções pode ser integrado ao ambiente escolar de forma eficaz.



O médico e educador Jairo Bouer refletirá sobre a importância de falar sobre emoções nas escolas Crédito: Crédito: Divulgação pessoal/Bett Brasil

As transformações pedagógicas impulsionadas pela tecnologia e a criatividade também estarão em destaque no evento A palestra “Implementando a IA: o que importa para a escola”, no dia 28 de agosto, abordará aplicações práticas e possíveis caminhos para a incorporação da Inteligência Artificial no cotidiano escolar. Participam da conversa o sociólogo e pesquisador Daniel Magnavita e o consultor educacional Fernando Trevisani.



No mesmo dia, o painel “Criar faz parte da aprendizagem: quando a imaginação muda a dinâmica escolar” convida o público a refletir sobre o papel da autoria e da inovação no processo de ensino-aprendizagem. O diálogo contará com a presença de Cris Sanches, head de Inovação e Tecnologia Educacional da YDUQS, e de Manu Bezerra, professora e designer de experiências de aprendizagem.



Além do auditório principal “Plenária”, a Jornada Bett contará com o auditório “Aquário”, um espaço com proposta inovadora que estimula a interação direta entre especialistas e público. Nesse formato, qualquer pessoa da plateia pode subir ao palco e participar das discussões, promovendo uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e colaborativa.



Para conferir a programação completa da Jornada Bett, acesse aqui.



Área de exposição e networking

A área de exposição contará com produtos, tecnologias e soluções para os principais desafios das escolas Crédito: Crédito: Bett Brasil

Além da programação de conteúdo, a Jornada Bett Nordeste contará com uma área de exposição com mais de 40 empresas, incluindo startups, sistemas de ensino, editoras, plataformas digitais, soluções socioemocionais, formação continuada e fornecedores de tecnologia, entre outras. A presença dessas marcas permite ao público conhecer novas ferramentas, fechar parcerias e fomentar negócios com foco no cenário educacional.



Como participar da Jornada Bett Nordeste?



As inscrições para a Jornada Bett devem ser feitas pelo site oficial do evento aqui. Há dois tipos de credenciais disponíveis:



Credencial de Visitante : gratuita, com acesso à área de exposição e ao auditório de Educação Pública, durante os dois dias do evento;

: gratuita, com acesso à área de exposição e ao auditório de Educação Pública, durante os dois dias do evento; Credencial de Congressista: acesso completo a toda a programação de conteúdo nos três auditórios, com certificação de participação, e à área de exposição, com opções de um ou dois dias.

A Jornada Bett Nordeste é mais que um evento: é uma convocação ao diálogo, à escuta e à reinvenção. Em um contexto de mudanças constantes, reunir a comunidade educacional para discutir o presente e o futuro da educação é uma oportunidade única de reflexão, troca de ideias e construção coletiva.