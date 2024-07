Jornada Bett Nordeste abre espaço para o diálogo sobre educação básica em Recife

Jornada Bett é um dos principais eventos de educação do Nordeste Crédito: Bett Brasil

Nos dias 4 e 5 de setembro, a cidade do Recife (PE) recebe a Jornada Bett Nordeste, evento educacional promovido pela Bett Brasil, com co-realização do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE). O encontro propõe o diálogo sobre o futuro da educação básica – pública e privada – no País e será realizado no Recife Expo Center, primeiro centro de convenções da capital pernambucana. A visitação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online neste link. Estarão presentes secretários municipais de educação, mantenedores, gestores, professores e especialistas do setor educacional para compartilhar experiências, fomentar novas ideias e debater os desafios e rumos da aprendizagem na região Nordeste e no Brasil.

Ao todo, serão mais de 40 palestrantes divididos em três auditórios, além de uma área dedicada à exposição de produtos, serviços e soluções para instituições de ensino. “Com os eventos regionais, a Bett Brasil mantém o propósito de promover conexões e diálogos durante todo o ano, ampliando o seu alcance ao incluir na conversa mais educadores para pensar a educação brasileira que queremos para o futuro. A escolha pela capital pernambucana não foi ao acaso, a Educação no Nordeste é uma das que mais evoluiu nos últimos anos, fruto de um trabalho consistente e contínuo na rede pública e privada”, comenta Claudia Valério, diretora-geral da Bett Brasil. Área de exposição contará com soluções para os principais desafios das instituições de ensino Crédito: Bett Brasil

IA e IE

A Jornada Bett Nordeste promoverá uma série de painéis de debate sob o tema central: “Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Emocional (IE) na educação: o que devemos aprender?”. Entre os principais assuntos, serão discutidas questões ligadas à ética digital, aprendizagem personalizada, desenvolvimento emocional de estudantes e educadores e liderança inclusiva.

“Não se trata apenas de avaliar a tecnologia na Educação. Cada vez mais é preciso inseri-la com propósito, observando o impacto de dois importantes elementos no cotidiano dos professores, estudantes, gestores e mantenedores, que são a Inteligência Artificial e a Inteligência Emocional. Vamos discutir o que devemos aprender com essas duas “linguagens” e como usufruir delas como propulsoras para uma educação de qualidade, com equidade e para todos”, diz Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil.

Programação

Entre os palestrantes convidados estão educadores e especialistas da área que são expoentes da região Nordeste, como o professor titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alex Sandro Gomes, o diretor presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a diretora e sócia da Escola Vila Aprendiz, Paula Carneiro Leão, a gerente de Inovação na Universidade de Pernambuco (UPE), Patrycia Alves, o psicólogo e escritor Rossandro Klinjey, e o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Luciano Meira.

No auditório "Aquário", o público pode ocupar uma cadeira no palco e participar da conversa com palestrantes Crédito: Bett Brasil Ainda na lista de confirmados estão o pesquisador sênior na CESAR School e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Rafael Ferreira Mello, o presidente do Sinepe-PE, José Ricardo Diniz, a diretora executiva do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação, Anna Penido, o professor e escritor, Gil Giardelli, a neurocientista Carla Tieppo, e a analista educacional na CESAR School, Tanci Simões. Confira mais sobre a programação aqui.

Os painéis da Jornada Bett Nordeste serão apresentados em dois formatos pensados estrategicamente para estimular a interação entre público e palestrantes, são eles: o auditório “Roda de Conversa”, mediado por jornalistas educacionais, e o auditório “Aquário”, que conta com uma cadeira vazia no palco para que qualquer pessoa da plateia a ocupe e participe da conversa. O objetivo é provocar debates interessantes, ricos e colaborativos para a troca de experiências e ideias.