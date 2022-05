Histórias do Bem: série do Hapvida mostra superação de recém-nascido para viver

Benjamin nasceu prematuro e viveu por um mês em uma das UTIs do Hapvida. Sua história é considerada um milagre pela equipe do hospital

Um milagre. É assim que todos descrevem o pequeno Benjamin. Nascido prematuro de uma gravidez com uma série de complicações, foi junto aos cuidados dos profissionais do Hapvida que ele passou seu primeiro mês lutando, com muita garra, pela própria sobrevivência.

Grávida aos 18 anos, Isabel Cristina, mãe de Benjamin, passou por um parto de emergência, após apresentar uma série de sangramentos. Naquele momento cheio de dificuldades, a vida de ambos estava em jogo. No entanto, ninguém estava disposto a desistir - nem Isabel e Mykael, pais do bebê, nem a equipe Hapvida e nem o próprio Benjamin - e, após muita luta, o pequeno veio ao mundo.

Benjamin nasceu no Hospital Hapvida de João Pessoa, capital paraibana, com apenas 982 gramas. A delicadeza dos dedinhos e o comprimento reduzido denunciavam a fragilidade da situação. Seu primeiro mês foi todo vivido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sob os olhares atentos de profissionais que acompanhavam e celebravam cada evolução do pequeno.

O resultado de toda essa dedicação só poderia ser um: a vitória. Depois de semanas de aflição, Isabel saiu com o filho nos braços, enquanto era aplaudida por toda a equipe médica. Um final feliz para todos e uma história tão emocionante que garantiu um ensaio fotográfico como presente, dado pelo Hapvida para Isabel e Benjamin, para que essa vitória fosse eternizada.

“Como a mãe teve seu bebê em uma UTI em todo o seu primeiro mês de vida, pensamos em eternizar esse momento com a fotografia”, conta a médica pediatra Geórgia Campos.

Saiba mais sobre a história da família no primeiro episódio da série Histórias do Bem:

