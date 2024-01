Sebrae promovendo o desenvolvimento regional cearense

O programa foca na melhoraria do ambiente de negócios para estimular o empreendedorismo e assim promover a competitividade empresarial no município, tendo o Sebrae junto ao poder público atuando como agente mobilizador, facilitador e fomentador do desenvolvimento. “O programa atua na efetiva implementação de Políticas Públicas que promovam um ambiente favorável aos negócios e garanta mais dinheiro circulando localmente”, afirma Alci.

“O Programa Cidade Empreendedora é para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município e tem suas ações executadas pela reunião com os parceiros envolvidos no processo”, explica Alci Porto, Diretor Técnico do Sebrae Ceará.

Imagine uma cidade que respira negócios. Onde as oportunidades estão sendo construídas através de um programa de transformação econômica que tem como foco o desenvolvimento do ambiente de negócios. Esta cidade pode ser qualquer uma que esteja dentro do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa desenvolvida pelo Sebrae em 2022 e que vem mudando a realidade de diversos municípios cearenses.

Baturité foi o primeiro município do Ceará a aderirao programa em março de 2021. “Aderir ao Cidade Empreendedora foi um passo importante para o município, onde implantamos uma agenda de desenvolvimento colocando os pequenos negócios como prioridade, o que nos permitiu elevar os índices de bem-estar social. Agradeço a parceria do Sebrae, que é a porta de entrada para agregar valor aos nossos talentos e fazer com que esse nosso desejo se torne realidade”, é o que destaca Herbelh Mota, prefeito de Baturité.

Para a articuladora do Escritório do Sebrae no Maciço de Baturité, Fabiana Gizele, a adesão da Baturité ao programa é um passo importante que o município dá no sentido de implantar uma agenda de desenvolvimento que tenha os pequenos negócios como prioridade: “de 2021 para cá, Baturité assumiu um protagonismo importante sobre os principais equipamentos turísticos da serra que estavam em seu território, reordenou a localidade UIRAPURU como de Baturité e posicionou novos equipamentos para a Rota turística do Café, além de ter atraído investidores e reordenado as cachoeiras com novos equipamentos e atrativos e equipamentos’, enfatiza sobre as mudanças locais.



O programa tem duração de 20 meses e se organiza em 10 eixos de atuação, que contemplam diversas temáticas como desburocratização, empreendedorismo nas escolas, fortalecimento de lideranças locais, incentivo à criação de salas do empreendedor, inclusão produtiva, gestão municipal e conscientização da importância de que compras governamentais priorizem os pequenos negócios. Temáticas estas que influenciam a capacidade de um território em iniciar, acelerar e sustentar seu processo de desenvolvimento.

“Na prática, o Cidade Empreendedora é um HUB que organiza a oferta do Sebrae, conectando as diversas linhas de atuação, integrando suas ações para potencializar e monitorar o conjunto de esforços realizado e atuando junto com o poder público local a partir de uma a visão sistêmica. O Sebrae e município criam oportunidades para que os pequenos negócios se desenvolvam nos territórios”, finaliza Alci.

Números Cidade Empreendedora:

Hoje, 68% dos municípios cearenses estão sob a chancela de Cidades Empreendedoras com 107 cidades assistidas pelo programa. 156 Salas do Empreendedor foram instaladas em 148 municípios, destas 98 foram premiadas com selo ouro, prata e bronze.

7 municípios estão no Projeto Empresas Mais Simples – acesso a plataforma e parceria com a JUCEC e com órgãos de vigilância, controles e tributação nos municípios para simplificação dos processos de abertura de empresas de baixo risco. Uma microempresa pode ser aberta em 05 minutos nos municípios de Amontada, Aquiraz, Baturité, Caucaia, Itapipoca, Sobral, São Gonçalo do Amarante.