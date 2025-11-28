VaiVem Trabalhador: passe livre para buscar oportunidades

Mulheres compõem mais de 60% do público beneficiado pelo programa. / Crédito: Guilherme Freire/ SET

Desde o lançamento do VaiVem Trabalhador, em maio de 2025, até a metade de novembro, mais de 30 mil cidadãos em busca de emprego em Fortaleza e na Região Metropolitana solicitaram o benefício que concede passagens gratuitas a quem reside em um município e busca oportunidades no mercado de trabalho em outro. Das pessoas que adquiriram o cartão, 3.051 conseguiram uma colocação em vagas de emprego, demonstrando que o objetivo maior da iniciativa, a inserção no mercado de trabalho, está sendo alcançado. O município de Maracanaú é o que mais solicitou o cartão, seguido por Fortaleza e, em terceiro lugar, São Gonçalo do Amarante.

Os números são do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine), que passou a executar o programa em sua segunda fase. A primeira, iniciada em 2023, foi destinada a estudantes de instituições públicas e privadas. “A gente vê que são municípios que também geram muita oportunidade de emprego, seja através do Porto do Pecém; de Maracanaú, que também tem muitas empresas; e de Fortaleza, com situação similar. Então esse benefício vem realmente atender a uma população que tem procurado uma primeira oportunidade ou uma recolocação no mercado de trabalho”, afirma Vladyson Viana, secretário do Trabalho do Ceará. Garantir que o trabalhador tenha meios para se deslocar é fundamental tanto para sua presença na entrevista quanto para o início no novo posto. Por isso, o programa atende a todos os municípios que têm serviços metropolitanos de transporte rodoviário e metroviário. Perfil dos beneficiários até o momento

• mulheres: 19.379 solicitações (63,28%)

• homens: 11.170 (36,47%)

• chefes de famílias: somam 42,6% das solicitações

Impacto

Maria Eurizene Moreira da Silva mora em Pacajus e, graças ao programa, conseguiu emprego formal em Horizonte. Crédito: Guilherme Freire/ SET A história da trabalhadora Maria Eurizene Moreira da Silva, de 47 anos, ilustra o impacto direto do programa na vida dos beneficiários. Desempregada há mais de dois anos, a falta de dinheiro para o transporte era um obstáculo.

“Nesse momento da minha vida, eu estava em busca de voltar ao mercado de trabalho. Eu estava muito desmotivada porque pra ir em busca de emprego, para ir no Sine, para ir deixar um currículo numa empresa ou para ir numa entrevista, precisa de dinheiro, né? E então eu conheci o programa VaiVem. Através desse programa eu consegui tirar a minha carteirinha e tive a disponibilidade de ir e vir no momento que eu quisesse e hoje eu estou trabalhando. Já tem quatro meses que aconteceu essa bênção na minha vida. Esse programa é espetacular”, relata. Moradora de Pacajus, Maria Eurizene conseguiu emprego em Horizonte. Segundo ela, o benefício foi além da mera facilidade de locomoção, representando um resgate da dignidade pessoal em um período de fragilidade da autoestima, imposta pelo desemprego. “Eu estava vivendo com a ajuda da minha mãe, mas o bom mesmo é você trabalhar e ter o seu dinheiro. Então esse programa mudou a minha trajetória, porque eu criei ânimo”, frisa. “A gente fica muito desmotivada sem o dinheiro pra ir e vir. Eu pensei assim quando eu fiz a minha carteira: agora eu posso ir e vir sem tá pedindo (dinheiro) a outras pessoas”, conclui.