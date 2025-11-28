VaiVem Trabalhador: o que você precisa saber para acessar o benefício

Trabalhadores passaram a ser contemplados pelo programa a partir de maio / Crédito: Guilherme Freire/SET

Se você tem mais de 18 anos, está em situação de desemprego, mora na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e procura uma oportunidade em uma cidade da mesma região, mas diferente da sua, o programa VaiVem Trabalhador é para você. Como exemplo, imaginemos que você é adulto, mora em Maracanaú e está procurando emprego em Fortaleza. Sim, você se encaixa no perfil e pode solicitar gratuitamente o benefício. Inicialmente destinado a estudantes, em maio o programa expandiu os benefícios para incluir também quem busca oportunidades formais no mercado de trabalho. Conheça abaixo informações importantes para solicitar o benefício!

Municípios atendidos • Aquiraz

• Cascavel

• Caucaia

• Chorozinho

• Eusébio

• Fortaleza

• Guaiúba

• Horizonte

• Itaitinga

• Maracanaú

• Maranguape

• Pacajus

• Pacatuba

• Pindoretama

• São Gonçalo do Amarante Onde usar?

Linhas de ônibus, metrô e van Somente em dias úteis

Você só pode usar o cartão em dias úteis (não pode usar sábado, domingo ou feriado) sem restrição de horário, exceto no caso de comprometimento da capacidade operacional Quantos bilhetes por mês?

Você vai receber 40 bilhetes por mês. Eles não se acumulam de um mês para o outro

Como participar

Você precisa ir a uma unidade de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para pedir o seu cartão. Você deve levar:

• RG

• CPF

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Os documentos podem ser físicos ou em formato digital. Se os documentos estiverem no seu celular, verifique se é possível fazer o acesso online.

O IDT vai coletar seus dados biométricos (exemplos: assinatura, impressão digital, reconhecimento de voz, entre outros). Entrega dos cartões

• Presencialmente: no momento do cadastro nas unidades do IDT do Centro de Fortaleza, do Antônio Bezerra, de Messejana e de Maracanaú;

• Pelos Correios: se o cadastro for feito nas outras unidades do IDT da Região Metropolitana de Fortaleza. Quanto tempo com o cartão?

Você pode receber o benefício por até 6 meses seguidos enquanto estiver desempregado. Se conseguir um emprego com carteira assinada nesse período, no mês seguinte os bilhetes não serão colocados no seu cartão