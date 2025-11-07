Caminhos de transformação: projetos do PReVio fortalecem vínculos e constroem novas histórias no Ceará

Caminhos de transformação: projetos do PReVio fortalecem vínculos e constroem novas histórias no CearáCom ações voltadas a jovens, mulheres e famílias, Napaz, Projema e Novas Trilhas ampliam oportunidades e promovem a cultura de paz em comunidades vulneráveis
A violência não começa com um ato isolado. Ela tem origens diversas, e se amplia na exclusão, na falta de oportunidades e na ausência de vínculos. No Ceará, o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) aposta em estratégias de cuidado, escuta e participação social para mudar essa realidade.
Entre os mais de 30 projetos que compõem o PReVio, três iniciativas se destacam pela atuação direta nos territórios: Napaz, Projema e Novas Trilhas. Conheça um pouco cada uma delas.
Napaz: cultura de paz e mobilização comunitária
O Núcleo de Ação pela Paz (Napaz) atua em áreas vulneráveis de Fortaleza, fortalecendo redes locais e promovendo ações culturais, esportivas e de lazer voltadas a crianças, adolescentes e jovens de 8 a 24 anos.
O projeto trabalha a partir da articulação institucional e comunitária, conectando escolas, postos de saúde, centros culturais, coletivos juvenis e associações de moradores.
As atividades acontecem nos bairros Vicente Pinzón, Cais do Porto, Granja Lisboa, Curió, Lagoa Redonda, Barra do Ceará e Jangurussu, com oficinas de graffiti, hip hop, capoeira, teatro, percussão, futsal e outras linguagens que estimulam a convivência e cidadania.
Os espaços atuam como ponto de encontro entre poder público e comunidade, abrindo caminhos para o diálogo e a construção da cultura de paz.
Informações e inscrições:
- Vicente Pinzón: CITS Mucuripe - Rua do Entardecer, 160, Mucuripe
- Granja Lisboa: CITS Parque São José - Rua Cônego de Castro, 3955, Vila Peri
- Curió e Lagoa Redonda: Cras Messejana - Rua Edmilson Coelho, 1702-1776, Lagoa
Redonda
- Barra do Ceará: Espaço Social, 45, Barra do Ceará
- Jangurussu: CITS Jangurussu - Rua L, 20, Conjunto João Paulo
Projema: cuidado e futuro para jovens mães
Destinado a adolescentes e jovens gestantes de 15 a 24 anos, o Projeto Jovens Mães (Projema) tem como propósito fortalecer o vínculo entre mãe e bebê e apoiar a construção de novos projetos de vida.
Com duração de nove meses, o Projema é dividido em três fases: mobilização, cuidado integral e acompanhamento pós-parto, compostas por rodas de conversa, oficinas de enxoval e visitas domiciliares.
Além do apoio emocional e social, as participantes recebem kit enxoval e book fotográfico digital, e são acompanhadas no retorno à escola e na inclusão em programas da primeira infância.
Até 2026, o projeto deve beneficiar 1.512 adolescentes e jovens nos 10 municípios atendidos pelo PReVio, entre eles Fortaleza, Sobral, Iguatu e Maracanaú.
Critérios:
- Ser adolescente ou jovem gestante
- Ter entre 15 e 24 anos
- Ser moradora dos territórios atendidos pelo PReVio
Benefícios:
- Kit enxoval
- Book fotográfico digital
Novas Trilhas: oportunidades no pós-medida
Já o Projeto Novas Trilhas atua com adolescentes e jovens em fase de pós-medida socioeducativa, oferecendo acompanhamento multiprofissional e apoio na construção de novos caminhos.
As ações incluem inserção escolar, qualificação profissional, emissão de documentos, acesso à rede de saúde e atendimento às famílias. Em parceria com o Senac, são ofertados cursos nas áreas de beleza, gastronomia, informática e preparação para o mundo do trabalho. A ação acontece por meio do contrato firmado entre a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) e o Senac.
Atualmente, os atendimentos acontecem de forma presencial em Fortaleza e Sobral, e virtualmente nos outros oito municípios do interior. Até o fim de 2026, a meta é alcançar mais de 800 jovens em todo o Estado.
Uma rede que transforma
Para o coordenador-executivo de Prevenção à Violência, Avilton Júnior, o PReVio representa uma virada de chave na forma como o Estado enfrenta o problema da violência, agindo sobre as causas e olhando para as pessoas, seus territórios e vínculos. “É um esforço coletivo do Governo do Estado, em parceria com os municípios e com a sociedade, que aposta na escuta, no cuidado e na inclusão como caminhos para preservar vidas”.
Com investimento de R$ 325 milhões e presença em 10 municípios, o PReVio já alcança milhares de jovens, mulheres e famílias, com impacto direto e indireto em toda a rede de convivência comunitária.
“Sem dúvida, o PReVio é hoje o maior e mais estruturado programa de prevenção à violência do Ceará e um dos maiores do país. Quando somamos os impactos indiretos, famílias, escolas, vizinhanças e redes de proteção envolvidas, estamos falando de centenas de milhares de pessoas beneficiadas pela integração das políticas do PReVio”, reforça o coordenador.
Acompanhe os projetos e ações do PReVio:
