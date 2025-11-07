Caminhos de transformação: projetos do PReVio fortalecem vínculos e constroem novas histórias no Ceará

Projetos do PReVio fortalecem vínculos e promovem a cultura de paz nas comunidades cearenses. Na foto, crianças são beneficiadas com o projeto Napaz / Crédito: Priscila Baima/ PReVio/ Divulgação

A violência não começa com um ato isolado. Ela tem origens diversas, e se amplia na exclusão, na falta de oportunidades e na ausência de vínculos. No Ceará, o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) aposta em estratégias de cuidado, escuta e participação social para mudar essa realidade.

Entre os mais de 30 projetos que compõem o PReVio, três iniciativas se destacam pela atuação direta nos territórios: Napaz, Projema e Novas Trilhas. Conheça um pouco cada uma delas.



Napaz: cultura de paz e mobilização comunitária

O Núcleo de Ação pela Paz (Napaz) atua em áreas vulneráveis de Fortaleza, fortalecendo redes locais e promovendo ações culturais, esportivas e de lazer voltadas a crianças, adolescentes e jovens de 8 a 24 anos.

O projeto trabalha a partir da articulação institucional e comunitária, conectando escolas, postos de saúde, centros culturais, coletivos juvenis e associações de moradores.

Oficinas do Napaz unem cultura, esporte e cidadania em comunidades de Fortaleza Crédito: Priscila Baima/ PReVio/ Divulgação

As atividades acontecem nos bairros Vicente Pinzón, Cais do Porto, Granja Lisboa, Curió, Lagoa Redonda, Barra do Ceará e Jangurussu, com oficinas de graffiti, hip hop, capoeira, teatro, percussão, futsal e outras linguagens que estimulam a convivência e cidadania.



Os espaços atuam como ponto de encontro entre poder público e comunidade, abrindo caminhos para o diálogo e a construção da cultura de paz.

Informações e inscrições:

Vicente Pinzón: CITS Mucuripe - Rua do Entardecer, 160, Mucuripe



CITS Mucuripe - Rua do Entardecer, 160, Mucuripe Granja Lisboa: CITS Parque São José - Rua Cônego de Castro, 3955, Vila Peri



CITS Parque São José - Rua Cônego de Castro, 3955, Vila Peri Curió e Lagoa Redonda: Cras Messejana - Rua Edmilson Coelho, 1702-1776, Lagoa

Redonda



Cras Messejana - Rua Edmilson Coelho, 1702-1776, Lagoa Redonda Barra do Ceará: Espaço Social, 45, Barra do Ceará



Espaço Social, 45, Barra do Ceará Jangurussu: CITS Jangurussu - Rua L, 20, Conjunto João Paulo Projema: cuidado e futuro para jovens mães

Encontros do Projema oferecem apoio e escuta para adolescentes e jovens gestantes Crédito: Orlando Fernandes/ PReVio/ Divulgação

Destinado a adolescentes e jovens gestantes de 15 a 24 anos, o Projeto Jovens Mães (Projema) tem como propósito fortalecer o vínculo entre mãe e bebê e apoiar a construção de novos projetos de vida.

Com duração de nove meses, o Projema é dividido em três fases: mobilização, cuidado integral e acompanhamento pós-parto, compostas por rodas de conversa, oficinas de enxoval e visitas domiciliares.

Além do apoio emocional e social, as participantes recebem kit enxoval e book fotográfico digital, e são acompanhadas no retorno à escola e na inclusão em programas da primeira infância.



Até 2026, o projeto deve beneficiar 1.512 adolescentes e jovens nos 10 municípios atendidos pelo PReVio, entre eles Fortaleza, Sobral, Iguatu e Maracanaú.

Critérios:

Ser adolescente ou jovem gestante

Ter entre 15 e 24 anos

Ser moradora dos territórios atendidos pelo PReVio Benefícios:

Kit enxoval



Book fotográfico digital Novas Trilhas: oportunidades no pós-medida

Já o Projeto Novas Trilhas atua com adolescentes e jovens em fase de pós-medida socioeducativa, oferecendo acompanhamento multiprofissional e apoio na construção de novos caminhos.

