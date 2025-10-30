Escuta, cuidado e oportunidade: como o PReVio ajuda a reescrever histórias no Ceará

Jovens participam do projeto Virando o Jogo, do PReVio / Crédito: Divulgação

O Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) aposta na prevenção e na participação social como caminhos para reduzir os índices de violência e promover um futuro de paz. Com uma estrutura integrada, o programa articula diferentes secretarias e políticas públicas do Governo do Ceará, reunindo mais de 30 projetos e ações voltados a jovens, mulheres, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade.

Mais do que combater a violência, o PReVio atua para romper ciclos e criar novas oportunidades. As ações têm como foco fortalecer vínculos, ampliar o acesso a direitos e incentivar o protagonismo de quem vive em territórios mais afetados pela desigualdade. A seguir, conheça alguns dos projetos que estão transformando histórias em todo o Estado.

Empodera Mulheres participam do projeto Empodera, do PReVio Crédito: Divulgação Com duração de dez meses, o Empodera apoia mulheres em situação de violência doméstica e familiar, através do fortalecimento da autoestima, letramento digital e empoderamento econômico. Ele se divide em três fases: Empoderamento Pessoal, Empoderamento Econômico e Incubadora, onde as participantes implementam seus planos de empreendimento solidário.

Moradora de Itapipoca, Aila da Silva, de 46 anos, foi uma das participantes da primeira edição do projeto no município. “O que me motivou a participar do programa foi para me tornar uma mulher mais empoderada, mais dona de mim, aprender mais sobre o que é empreendedorismo”, lembra. “O projeto teve um grande impacto na minha vida, tanto no aprendizado, como na parte de ajuda financeira, porque a ajuda veio numa hora muito boa e foi muito gratificante o aprendizado, as técnicas que eram maravilhosas, que eu acho que no meu ponto de vista nos tornaram mulheres preparadas para enfrentar a vida”. Além da formação, o projeto oferece bolsa mensal de R$ 400 durante sete meses e um capital semente de R$ 2 mil para investir no empreendimento desenvolvido ao longo da formação.



Até agora, o Empodera já certificou 155 mulheres em Fortaleza, Maranguape, Maracanaú, Sobral e Itapipoca, com R$ 697,8 mil investidos em bolsas desde novembro de 2024. A meta é atender 920 beneficiárias em todo o Ceará, ampliando o alcance do projeto, que é inédito no Brasil. Público-alvo

Mulheres de 18 a 55 anos, em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas pela rede de atendimento especializado (Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense, GAVV) e moradoras dos territórios do PReVio. Benefícios



Bolsa de R$ 400 mensais durante sete meses



Capital semente de R$ 2.000 para investir no empreendimento



Formação em autoestima, finanças e empreendedorismo solidário Virando o Jogo Direcionado para adolescentes e jovens de 15 a 22 anos que estão fora da escola e do trabalho. A iniciativa combina atividades socioeducativas e qualificação profissional, ajudando os participantes a traçar caminhos para o futuro, fortalecer vínculos e facilitar a inserção no mercado de trabalho. Criado em Fortaleza em 2019, o projeto se expandiu para outras cidades e, em 2023, foi integrado ao PReVio, abrindo 10 mil novas vagas em 10 municípios cearenses.

