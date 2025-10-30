Escuta, cuidado e oportunidade: como o PReVio ajuda a reescrever histórias no Ceará

Escuta, cuidado e oportunidade: como o PReVio ajuda a reescrever histórias no CearáCom mais de 30 projetos, Programa do Governo do Ceará promove inclusão, cuidado e protagonismo para jovens, mulheres e grupos vulneráveis
O Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) aposta na prevenção e na participação social como caminhos para reduzir os índices de violência e promover um futuro de paz. Com uma estrutura integrada, o programa articula diferentes secretarias e políticas públicas do Governo do Ceará, reunindo mais de 30 projetos e ações voltados a jovens, mulheres, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade.
Mais do que combater a violência, o PReVio atua para romper ciclos e criar novas oportunidades. As ações têm como foco fortalecer vínculos, ampliar o acesso a direitos e incentivar o protagonismo de quem vive em territórios mais afetados pela desigualdade. A seguir, conheça alguns dos projetos que estão transformando histórias em todo o Estado.
Empodera
Com duração de dez meses, o Empodera apoia mulheres em situação de violência doméstica e familiar, através do fortalecimento da autoestima, letramento digital e empoderamento econômico.
Ele se divide em três fases: Empoderamento Pessoal, Empoderamento Econômico e Incubadora, onde as participantes implementam seus planos de empreendimento solidário.
Moradora de Itapipoca, Aila da Silva, de 46 anos, foi uma das participantes da primeira edição do projeto no município. “O que me motivou a participar do programa foi para me tornar uma mulher mais empoderada, mais dona de mim, aprender mais sobre o que é empreendedorismo”, lembra.
“O projeto teve um grande impacto na minha vida, tanto no aprendizado, como na parte de ajuda financeira, porque a ajuda veio numa hora muito boa e foi muito gratificante o aprendizado, as técnicas que eram maravilhosas, que eu acho que no meu ponto de vista nos tornaram mulheres preparadas para enfrentar a vida”.
Além da formação, o projeto oferece bolsa mensal de R$ 400 durante sete meses e um capital semente de R$ 2 mil para investir no empreendimento desenvolvido ao longo da formação.
Até agora, o Empodera já certificou 155 mulheres em Fortaleza, Maranguape, Maracanaú, Sobral e Itapipoca, com R$ 697,8 mil investidos em bolsas desde novembro de 2024. A meta é atender 920 beneficiárias em todo o Ceará, ampliando o alcance do projeto, que é inédito no Brasil.
Público-alvo
Mulheres de 18 a 55 anos, em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas pela rede de atendimento especializado (Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense, GAVV) e moradoras dos territórios do PReVio.
Benefícios
- Bolsa de R$ 400 mensais durante sete meses
- Capital semente de R$ 2.000 para investir no empreendimento
- Formação em autoestima, finanças e empreendedorismo solidário
Virando o Jogo
Direcionado para adolescentes e jovens de 15 a 22 anos que estão fora da escola e do trabalho. A iniciativa combina atividades socioeducativas e qualificação profissional, ajudando os participantes a traçar caminhos para o futuro, fortalecer vínculos e facilitar a inserção no mercado de trabalho.
Criado em Fortaleza em 2019, o projeto se expandiu para outras cidades e, em 2023, foi integrado ao PReVio, abrindo 10 mil novas vagas em 10 municípios cearenses.
Para a participante Evelyn Pereira, de 18 anos, o programa foi transformador. “Antes de entrar no projeto Virando Jogo, eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu não tinha muita perspectiva de como seguir e nem de como entrar no mercado de trabalho. O projeto me ajudou a estudar cada vez mais e a procurar emprego, porque ele me capacitou. E além de me capacitar, ele me ajudou com conhecimentos que eu vou levar para a vida toda”.
O projeto é dividido em três fases, com a duração total de cinco meses: Formação Cidadã e Ação Comunitária; Qualificação Profissional; e Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Gestão Financeira.
Público-alvo
- Adolescentes e jovens de 15 e 22 anos
- Não matriculados na rede municipal ou estadual de ensino
- Não trabalhando formalmente
- Residir nas áreas de atuação do PReVio
- Renda familiar de até ½ salário mínimo per capita, ou até três salários mínimos de renda familiar total
- Ou adolescentes e jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) em meio aberto, mesmo que matriculados na escola
Benefícios
- Auxílio financeiro em cinco parcelas (2x R$ 250 e 3x R$ 300)
- Kits de empreendedorismo para aprovados no curso de qualificação profissional
- Suporte com fardamento, lanche e material didático
As inscrições podem ser feitas em: https://virandojogo.casacivil.ce.gov.br/
Jovens Mediadores
Atende adolescentes e jovens de 18 a 29 anos em Fortaleza, com o objetivo de promover a administração pacífica de conflitos por meio da prática dialógica. A iniciativa utiliza metodologias ativas da Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, com foco nos cinco territórios de atuação do PReVio na capital: Jangurussu, Barra do Ceará, Granja Lisboa, Vicente Pinzon e Curió.
A proposta é fortalecer a Cultura de Paz e a resolução positiva de conflitos, estimulando o protagonismo juvenil e comunitário.
Para a participante Carolina Alves, o projeto foi uma oportunidade de transformação. “Para mim ser mediadora é me desprender das minhas amarras. Entender que mediar não é sobre condicionar ou sobre posicionar, mas é sobre a fluidez da comunicação, sobre entender o outro, compreender o outro, indo além do meu olhar”, reflete.
“O conflito, ele não é o problema. É como a gente lida com o conflito. E muitas vezes, quando a gente não consegue dialogar de forma efetiva, quando a gente não consegue fazer uma mediação efetiva do conflito, é aí que esse conflito começa a ser um problema”.
Ações do Projeto
- Formação de jovens em metodologias ativas da Justiça Restaurativa e Cultura de Paz
- Replicação de metodologias aprendidas pelos jovens mediadores
- Supervisão técnica contínua
- Concessão de bolsa de R$ 400 mensais, com dedicação de 20 horas semanais
Público-alvo
Direto: jovens de 18 a 29 anos moradores dos cinco territórios do PReVio em Fortaleza
Indireto: jovens de escolas, projetos sociais, coletivos de juventude e comunidade local
Inscrições
O projeto oferece 20 vagas, preenchidas conforme a rotatividade. Os interessados podem se inscrever de duas formas:
- Comparecendo a um dos equipamentos do NAPAZ em seu território, onde a equipe ajudará a preencher o formulário de pré-inscrição.
- Enviando e-mail para [email protected] manifestando interesse em participar.