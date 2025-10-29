PReVio: escuta, cuidado e inclusão como caminhos para preservar vidas

​​Ações do PReVio integram escolas, lideranças e equipamentos sociais para fortalecer vínculos comunitários e prevenir a violência. Na foto, participante do projeto Empodera. / Crédito: Tiago Stille/ Governo do Ceará

A segurança é um compromisso coletivo e começa com escuta, cuidado e inclusão. No Ceará, essa visão é reforçada pelo Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), iniciativa do Governo do Estado que une educação, cidadania e oportunidades para transformar realidades e construir um futuro de paz. Com uma rede formada por mais de 30 projetos e ações, o PReVio é hoje um dos maiores programas de prevenção à violência no país. A proposta é unir diálogo, participação social e fortalecimento de vínculos para prevenir a violência de dentro pra fora, cuidando de quem mais precisa.

Entre os públicos prioritários estão jovens, mulheres, pessoas negras, comunidade LGBTQIAPN+ e outros grupos historicamente marginalizados. Para o coordenador-executivo de Prevenção à Violência, Avilton Júnior, o PReVio representa uma mudança de paradigma na forma como o Ceará enxerga e enfrenta a violência. “Em vez de reagir aos efeitos, o programa atua sobre as causas, olhando para as pessoas, os territórios e os vínculos que sustentam a convivência social”, explica. Atuando de forma integrada, o PReVio mobiliza escolas, lideranças locais e equipamentos sociais, criando uma rede de apoio e articulação em cada comunidade.

Com investimento de R$ 325 milhões, o programa está presente em 10 municípios cearenses, que foram escolhidas a partir de diagnósticos sociais e indicadores de vulnerabilidade:

Fortaleza

Caucaia

Maracanaú

Maranguape

Sobral

Itapipoca

Quixadá

Iguatu

Crato

Juazeiro do Norte Três eixos que transformam realidades O PReVio atua em três frentes complementares:

Prevenção à violência juvenil e de gênero: gera oportunidades para o rompimento de ciclos de violência em famílias e comunidades.

gera oportunidades para o rompimento de ciclos de violência em famílias e comunidades. Modernização da segurança pública: investe em tecnologia, inteligência e policiamento de proximidade, fortalecendo a presença do Estado nas comunidades.

investe em tecnologia, inteligência e policiamento de proximidade, fortalecendo a presença do Estado nas comunidades. Fortalecimento do sistema socioeducativo: oferece novas oportunidades para adolescentes e jovens em conflito com a lei, reduzindo reincidência e ajudando a reescrever histórias. Entre as ações do programa estão o Empodera, voltado para mulheres em situação de violência doméstica e familiar; o Virando o Jogo, que atua com adolescentes e jovens de 15 a 22 anos que estão fora da escola e do trabalho; e o Jovens Mediadores, que atende adolescentes e jovens de 18 a 29 anos em Fortaleza, com o objetivo de promover a administração pacífica de conflitos e incentivar a cultura de paz. “Quando somamos os impactos indiretos, famílias, escolas, vizinhanças e redes de proteção envolvidas, estamos falando de centenas de milhares de pessoas beneficiadas pela integração das políticas do PReVio. É um trabalho de longo prazo, que vem se consolidando como referência nacional em prevenção baseada em evidências e em articulação territorial”.