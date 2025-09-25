Vilas Sociais: espaços de acolhimento fortalecem comunidades no Ceará

Vilas Sociais: espaços de acolhimento fortalecem comunidades no CearáAs Vilas Sociais buscam inclusão social e fortalecimento de vínculos nas comunidades. São três unidades no Estado
Inclusão social e fortalecimento de vínculos nas comunidades são a marca das Vilas Sociais. São três unidades no Ceará, nos bairros Genibaú, Messejana e Canindezinho. As vilas oferecem atendimento para crianças, jovens, adultos e idosos, em uma programação que alia esporte, cultura, lazer e qualificação profissional.
Os equipamentos substituem as Vilas Olímpicas e são coordenados pela Secretaria da Proteção Social, com apoio das secretarias do Esporte e da Juventude.
94 mil atendimentos
A Vila Social do Genibaú foi a primeira entregue pelo Governo do Ceará, em junho de 2024. Além dela, o Estado conta com outras duas unidades, na Messejana e no Canindezinho. Juntos, os três equipamentos já somam 94.211 atendimentos, de acordo com a Secretaria de Proteção Social (SPS).
A vila faz parte da rotina de Gabriel Nascimento, de 20 anos, morador do bairro Conjunto Ceará. Ele faz parte do projeto Virando o Jogo, na Casa da Juventude Cearense (Caju), localizada na vila. Lá, o jovem também pratica vôlei, de quadra e de praia.
“Além das oportunidades profissionais que estou tendo no projeto Virando o Jogo, o lado social é algo que me acrescentou muito na vila, já que conheci muitas pessoas novas com quem tenho amizades hoje”, explica.
Para a dona de casa Maria Leci, de 53 anos, a aula de zumba é um compromisso certo todos os dias. “A dança me faz muito bem, eu me identifico na dança e adoro dançar na vila. A dança tira todo seu estresse. A gente chega triste e sai alegre”, resume.
Espaços disponíveis
- Academia ao ar livre;
- Brinquedopraça;
- Areninha;
- Quadra de areia para vôlei de praia e beach tênis;
- Quadra poliesportiva;
- Salas de ritmos, de informática e multiúso.
Espaço está à disposição para receber ações e projetos da comunidade
Atividades ofertadas
- Esportes como futsal, vôlei de praia e beach tennis;
- Aulas de zumba, balé, forró;
- Cursos de informática e qualificação profissional;
- Atendimento psicossocial e vocacional para jovens, por meio da Casa da Juventude Cearense (Caju).
Onde estão as Vilas Sociais
Vila Social Genibaú
Endereço: Rua 30 de Maio, 44, Genibaú, Fortaleza
Contatos (85) 3108-2541 / (85) 99420-5438
E-mail: [email protected]
Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h / Sábado, das 7h às 15h / Domingo, das 8h às 12h
Vila Social Canindezinho
Endereço: Av. Osório de Paiva, 6200, Canindezinho, Fortaleza
Contatos: (85) 3108-2540 / (85) 99928-9977
E-mail: [email protected]
Horários de funcionamento: de domingo a domingo, das 7h às 21h
Vila Social Messejana
Endereço: Av. Washington Soares, 8130, Messejana, Fortaleza
Contatos: (85) 3108-0997 / (85) 99162-0610
E-mail: [email protected]
Horários de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 21h / Domingo, das 7h às 12h