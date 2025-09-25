Vilas Sociais: espaços de acolhimento fortalecem comunidades no Ceará

As Vilas Sociais buscam inclusão social e fortalecimento de vínculos nas comunidades. São três unidades no Estado

Os equipamentos substituem as Vilas Olímpicas e são coordenados pela Secretaria da Proteção Social, com apoio das secretarias do Esporte e da Juventude.

Inclusão social e fortalecimento de vínculos nas comunidades são a marca das Vilas Sociais. São três unidades no Ceará, nos bairros Genibaú, Messejana e Canindezinho. As vilas oferecem atendimento para crianças, jovens, adultos e idosos, em uma programação que alia esporte, cultura, lazer e qualificação profissional.



94 mil atendimentos



A Vila Social do Genibaú foi a primeira entregue pelo Governo do Ceará, em junho de 2024. Além dela, o Estado conta com outras duas unidades, na Messejana e no Canindezinho. Juntos, os três equipamentos já somam 94.211 atendimentos, de acordo com a Secretaria de Proteção Social (SPS).



A vila faz parte da rotina de Gabriel Nascimento, de 20 anos, morador do bairro Conjunto Ceará. Ele faz parte do projeto Virando o Jogo, na Casa da Juventude Cearense (Caju), localizada na vila. Lá, o jovem também pratica vôlei, de quadra e de praia.



“Além das oportunidades profissionais que estou tendo no projeto Virando o Jogo, o lado social é algo que me acrescentou muito na vila, já que conheci muitas pessoas novas com quem tenho amizades hoje”, explica.



Para a dona de casa Maria Leci, de 53 anos, a aula de zumba é um compromisso certo todos os dias. “A dança me faz muito bem, eu me identifico na dança e adoro dançar na vila. A dança tira todo seu estresse. A gente chega triste e sai alegre”, resume.

