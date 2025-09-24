Vapt Vupt: vários serviços em um só lugar

O programa nasceu em 2014 para trazer inovação no conceito de serviço público / Crédito: Divulgação/SPS

Na correria do dia a dia, resolver questões burocráticas pode ser uma dor de cabeça. Mas um só lugar reunindo diversos órgãos é uma ajuda e tanto. Com esse objetivo, o Programa Vapt Vupt mantém sete unidades no Estado, sendo cinco em Fortaleza, para simplificar a vida do cidadão. São diversos serviços reunidos num só lugar com eficiência e rapidez. Os atendimentos são realizados mediante agendamento no site. Pessoas com dificuldade de acesso à internet contam com o suporte de técnicos e infraestrutura nos e-Vapts, espaços de inclusão digital localizados nas próprias unidades Vapt Vupt. Confira fotos de unidades!

Alguns órgãos presentes nas unidades são: AMC;

Etufor;

SDHDS;

Detran;

INSS;

Pefoce;

Procon;

Sefin;

Sesa;

Sindiônibus;

Sine;

TRE. O programa nasceu em 2014 para trazer inovação no conceito de serviço público, mantendo e operando Centrais de Atendimentos ao Cidadão. As unidades Vapt Vupt estão presentes na capital cearense e nas cidades de Sobral e Juazeiro do Norte. O funcionamento prioriza o atendimento humanizado, para a construção de uma cidadania fortalecida. Experiência do cidadão Ter vários serviços em um só local é justamente uma dos aspectos mais elogiados pelo público e que realmente faz a diferença na vida da população. “É muito bom, a gente já sabe onde que fica, não precisa ficar transitando na cidade pegando vários ônibus”, elogia Liz Moitas, analista de projetos.

“O serviço em si foi bem rápido, foi bem objetivo, eles conseguiram me ajudar e eu também recebi o retorno para vir pegar o documento muito rapidamente. Eu que demorei, mas o retorno para coletar o documento foi rápido”, detalha. “Eu estou achando ótimo porque não precisa estar andando em tantos ônibus para lá e para cá. Em só um canto nós podemos resolver tudo. Eu vim tirar a identidade e já tirei, vou só esperar receber e agora vou ajeitar a certidão deles. Eu já fui lá e já marquei para ir a outro atendimento”, relata Melita Silva Carneiro. “Facilita muito, muito mesmo. Porque como eu vou andar com esses quatro meninos para um canto, para outro?”, diz a dona de casa.

Alguns dos serviços disponíveis*

1ª via Identidade;



Bolsa Família/Cadastro Único/ NIS / BPC;



Cartão gratuidade do idoso (1ª e 2ª via/renovação);



Atendimento Procon;



Atendimento Seguro Desemprego;



Atendimento Cagece;



Carteira de Estudante e Bilhetinho (Etufor);



Vagas de emprego. Verificar quais serviços são disponibilizados em cada unidade* Como agendar serviços

Acesse o site do agendamento. Cadastro

Faça login com seu CPF e senha;



Se ainda não tem cadastro, clique em NÃO SOU CADASTRADO;



Preencha seus dados e clique em CADASTRAR;



Confira as informações e clique em FINALIZAR. Agendamento

Escolha a unidade onde deseja ser atendido(a);



Selecione o serviço e clique em AGENDAR ATENDIMENTO;



Leia com atenção os documentos necessários;



Veja as datas e horários disponíveis e escolha uma opção disponível;



Fique atento às regras de agendamento! Conheça as unidades Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Antônio Bezerra

Endereço: Rua Demétrio Menezes, 3750 - Antônio Bezerra, Fortaleza (Ao lado do terminal de ônibus)

Telefone: (85) 3207-1500 Messejana

Endereço: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana, Fortaleza (Ao lado do terminal de ônibus)

Telefone: (85) 3218-5200 Centro

Endereço: Shopping Central - Rua Senador Pompeu, 856 - Centro, Fortaleza.

Telefone: (85) 3401-2990