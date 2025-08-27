Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Detran implementa digitalização para transferência de veículos
Guia de serviços

Detran implementa digitalização para transferência de veículos

Serviço online promete reduzir filas, agilizar processos e garantir mais segurança na compra e venda de veículos no Ceará
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

Comprar ou vender um carro no Ceará ficou muito mais simples. A partir de agora, todo o processo de transferência de veículos entre pessoas físicas habilitadas no Estado pode ser feito pela internet, sem a necessidade de deslocamentos ao Detran ou cartórios — restando apenas a vistoria veicular como etapa presencial.

A novidade, implantada em agosto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), é o serviço de Transferência Digital de Veículos, que reúne tecnologia de ponta, praticidade e segurança.

O serviço de Transferência Digital de veículos é uma inovação que traz mais praticidade e agilidade para a compra e venda de automóveis no estado. Agora, vendedor e comprador, ambos pessoas físicas e habilitadas no Ceará, podem realizar praticamente todo o processo pela internet, sem precisar se deslocar ao órgão.

Por meio do site oficial do Detran-CE, o vendedor inicia o procedimento informando dados pessoais e do veículo, além de validar sua identidade com tecnologia de reconhecimento facial, mesma utilizada por instituições financeiras para garantir segurança.

 

Como funciona

O sistema pode ser acessado 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente pelo site oficial do Detran-CE. O vendedor inicia o procedimento informando dados pessoais e do veículo, valida sua identidade por meio de reconhecimento facial e insere as informações do comprador.

O comprador, por sua vez, confirma a negociação, paga as taxas e agenda a vistoria. Após a aprovação, o novo CRLV-e (documento digital do veículo) é emitido em minutos.

Como fazer

VENDEDOR — Habilitado no Ceará

  1. Acesse o sistema: Entre no portal da Transferência Digital no site do Detran-CE: www.detran.ce.gov.br, informe seu CPF e um e-mail válido;
  2. Valide seu acessoDigite o código de segurança enviado por e-mail. Faça a validação facial (rosto visível e ambiente iluminado).
  3. Confira e inicie a vendaAcesse a lista de veículos em seu nome. Clique em “Iniciar Venda Digital” no veículo desejado. Informe: número do CRV (documento do veículo), código de segurança do CRV e dados do comprador. O veículo deve estar registrado no Ceará e possuir documentação no novo formato digital.

COMPRADOR — Habilitado no Ceará

  1. Confirme a compra: Acesse o portal e faça login. Realize a validação facial. Confirme a compra do veículo.
  2. Inicie o atendimento digital. Clique em “Atendimento Transferência Digital”. Selecione “Adicionar Serviço”.
  3. Pague as taxas. Gere o extrato e pague via PIX (mais rápido) ou boleto.
  4. Agende a vistoria (caso não tenha feito recentemente) Escolha data e posto pelo sistema. Salve ou imprima o comprovante de agendamento.
  5. Compareça ao posto do Detran Leve documento com foto e número de agendamento.
  6. Acompanhe o processoApós aprovação da vistoria, acompanhe o andamento pelo portal.
  7. Emita o novo documento (CRLV-e)Baixe ou imprima o documento digital. Disponível por 30 dias na plataforma.


Segurança de nível bancário

A validação facial utilizada no processo é a mesma empregada por instituições financeiras, garantindo autenticidade e reduzindo riscos de fraude.
Mais agilidade, menos burocracia

Segundo o Detran-CE, o novo formato reduz drasticamente o tempo de conclusão da transferência, que antes podia levar dias ou até semanas. Agora, com a maior parte do processo feita online, é possível concluir a negociação no mesmo dia em que a vistoria é aprovada.

Além de agilizar o trâmite, o modelo digital elimina a necessidade de deslocamentos múltiplos, diminuindo filas e liberando tempo para o cidadão.

 

Transferência Digital de Veículos no Detran-CE

Acesso: www.detran.ce.gov.br
Disponibilidade: 24h por dia, todos os dias
Quem pode usar: vendedor e comprador habilitados no Ceará
Documentação exigida: CRV no modelo digital
Etapa presencial: apenas vistoria veicular (quando necessária)
Prazo: vistoria deve ser feita até 30 dias após início do processo

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Guia de serviços
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar