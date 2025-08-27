Detran implementa digitalização para transferência de veículos

Agora, quase todo o processo de compra e venda de veículos pode ser feito pela internet, restando apenas a vistoria como etapa presencial / Crédito: Divulgação/Detran

Comprar ou vender um carro no Ceará ficou muito mais simples. A partir de agora, todo o processo de transferência de veículos entre pessoas físicas habilitadas no Estado pode ser feito pela internet, sem a necessidade de deslocamentos ao Detran ou cartórios — restando apenas a vistoria veicular como etapa presencial.

A novidade, implantada em agosto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), é o serviço de Transferência Digital de Veículos, que reúne tecnologia de ponta, praticidade e segurança.



O serviço de Transferência Digital de veículos é uma inovação que traz mais praticidade e agilidade para a compra e venda de automóveis no estado. Agora, vendedor e comprador, ambos pessoas físicas e habilitadas no Ceará, podem realizar praticamente todo o processo pela internet, sem precisar se deslocar ao órgão. Por meio do site oficial do Detran-CE, o vendedor inicia o procedimento informando dados pessoais e do veículo, além de validar sua identidade com tecnologia de reconhecimento facial, mesma utilizada por instituições financeiras para garantir segurança.

Como funciona

O sistema pode ser acessado 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente pelo site oficial do Detran-CE. O vendedor inicia o procedimento informando dados pessoais e do veículo, valida sua identidade por meio de reconhecimento facial e insere as informações do comprador.



O comprador, por sua vez, confirma a negociação, paga as taxas e agenda a vistoria. Após a aprovação, o novo CRLV-e (documento digital do veículo) é emitido em minutos. Como fazer

VENDEDOR — Habilitado no Ceará

Acesse o sistema: Entre no portal da Transferência Digital no site do Detran-CE: www.detran.ce.gov.br, informe seu CPF e um e-mail válido; Valide seu acessoDigite o código de segurança enviado por e-mail. Faça a validação facial (rosto visível e ambiente iluminado). Confira e inicie a vendaAcesse a lista de veículos em seu nome. Clique em “Iniciar Venda Digital” no veículo desejado. Informe: número do CRV (documento do veículo), código de segurança do CRV e dados do comprador. O veículo deve estar registrado no Ceará e possuir documentação no novo formato digital. COMPRADOR — Habilitado no Ceará

Confirme a compra: Acesse o portal e faça login. Realize a validação facial. Confirme a compra do veículo. Inicie o atendimento digital. Clique em “Atendimento Transferência Digital”. Selecione “Adicionar Serviço”. Pague as taxas. Gere o extrato e pague via PIX (mais rápido) ou boleto. Agende a vistoria (caso não tenha feito recentemente) Escolha data e posto pelo sistema. Salve ou imprima o comprovante de agendamento. Compareça ao posto do Detran Leve documento com foto e número de agendamento. Acompanhe o processoApós aprovação da vistoria, acompanhe o andamento pelo portal. Emita o novo documento (CRLV-e)Baixe ou imprima o documento digital. Disponível por 30 dias na plataforma.

Segurança de nível bancário

A validação facial utilizada no processo é a mesma empregada por instituições financeiras, garantindo autenticidade e reduzindo riscos de fraude.

Mais agilidade, menos burocracia

Segundo o Detran-CE, o novo formato reduz drasticamente o tempo de conclusão da transferência, que antes podia levar dias ou até semanas. Agora, com a maior parte do processo feita online, é possível concluir a negociação no mesmo dia em que a vistoria é aprovada.



Além de agilizar o trâmite, o modelo digital elimina a necessidade de deslocamentos múltiplos, diminuindo filas e liberando tempo para o cidadão.

Transferência Digital de Veículos no Detran-CE

Acesso: www.detran.ce.gov.br

Disponibilidade: 24h por dia, todos os dias

Quem pode usar: vendedor e comprador habilitados no Ceará

Documentação exigida: CRV no modelo digital

Etapa presencial: apenas vistoria veicular (quando necessária)

Prazo: vistoria deve ser feita até 30 dias após início do processo