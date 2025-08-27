Detran implementa digitalização para transferência de veículos

Detran implementa digitalização para transferência de veículosServiço online promete reduzir filas, agilizar processos e garantir mais segurança na compra e venda de veículos no Ceará
Comprar ou vender um carro no Ceará ficou muito mais simples. A partir de agora, todo o processo de transferência de veículos entre pessoas físicas habilitadas no Estado pode ser feito pela internet, sem a necessidade de deslocamentos ao Detran ou cartórios — restando apenas a vistoria veicular como etapa presencial.
A novidade, implantada em agosto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), é o serviço de Transferência Digital de Veículos, que reúne tecnologia de ponta, praticidade e segurança.
O serviço de Transferência Digital de veículos é uma inovação que traz mais praticidade e agilidade para a compra e venda de automóveis no estado. Agora, vendedor e comprador, ambos pessoas físicas e habilitadas no Ceará, podem realizar praticamente todo o processo pela internet, sem precisar se deslocar ao órgão.
Por meio do site oficial do Detran-CE, o vendedor inicia o procedimento informando dados pessoais e do veículo, além de validar sua identidade com tecnologia de reconhecimento facial, mesma utilizada por instituições financeiras para garantir segurança.
Como funciona
O sistema pode ser acessado 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente pelo site oficial do Detran-CE. O vendedor inicia o procedimento informando dados pessoais e do veículo, valida sua identidade por meio de reconhecimento facial e insere as informações do comprador.
O comprador, por sua vez, confirma a negociação, paga as taxas e agenda a vistoria. Após a aprovação, o novo CRLV-e (documento digital do veículo) é emitido em minutos.
Como fazer
VENDEDOR — Habilitado no Ceará
- Acesse o sistema: Entre no portal da Transferência Digital no site do Detran-CE: www.detran.ce.gov.br, informe seu CPF e um e-mail válido;
- Valide seu acessoDigite o código de segurança enviado por e-mail. Faça a validação facial (rosto visível e ambiente iluminado).
- Confira e inicie a vendaAcesse a lista de veículos em seu nome. Clique em “Iniciar Venda Digital” no veículo desejado. Informe: número do CRV (documento do veículo), código de segurança do CRV e dados do comprador. O veículo deve estar registrado no Ceará e possuir documentação no novo formato digital.
COMPRADOR — Habilitado no Ceará
- Confirme a compra: Acesse o portal e faça login. Realize a validação facial. Confirme a compra do veículo.
- Inicie o atendimento digital. Clique em “Atendimento Transferência Digital”. Selecione “Adicionar Serviço”.
- Pague as taxas. Gere o extrato e pague via PIX (mais rápido) ou boleto.
- Agende a vistoria (caso não tenha feito recentemente) Escolha data e posto pelo sistema. Salve ou imprima o comprovante de agendamento.
- Compareça ao posto do Detran Leve documento com foto e número de agendamento.
- Acompanhe o processoApós aprovação da vistoria, acompanhe o andamento pelo portal.
- Emita o novo documento (CRLV-e)Baixe ou imprima o documento digital. Disponível por 30 dias na plataforma.
Segurança de nível bancário
A validação facial utilizada no processo é a mesma empregada por instituições financeiras, garantindo autenticidade e reduzindo riscos de fraude.
Mais agilidade, menos burocracia
Segundo o Detran-CE, o novo formato reduz drasticamente o tempo de conclusão da transferência, que antes podia levar dias ou até semanas. Agora, com a maior parte do processo feita online, é possível concluir a negociação no mesmo dia em que a vistoria é aprovada.
Além de agilizar o trâmite, o modelo digital elimina a necessidade de deslocamentos múltiplos, diminuindo filas e liberando tempo para o cidadão.
Transferência Digital de Veículos no Detran-CE
Acesso: www.detran.ce.gov.br
Disponibilidade: 24h por dia, todos os dias
Quem pode usar: vendedor e comprador habilitados no Ceará
Documentação exigida: CRV no modelo digital
Etapa presencial: apenas vistoria veicular (quando necessária)
Prazo: vistoria deve ser feita até 30 dias após início do processo