Guanabara eleva padrão de viagens rodoviárias no Nordeste com exclusivo serviço Cama

Guanabara eleva padrão de viagens rodoviárias no Nordeste com exclusivo serviço CamaEmpresa lança poltronas Cama em novas rotas e transforma viagens rodoviárias no Nordeste em experiências de alto conforto, praticidade e competitividade frente ao aéreo
A Guanabara, referência nacional em transporte rodoviário de passageiros, amplia sua oferta de experiências premium com o lançamento do serviço Cama em novas rotas do Nordeste. Agora, os passageiros podem viajar com ainda mais conforto em trechos que partem de Fortaleza com destino a Teresina (PI), Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE) e, a partir de 2 de outubro, também para o Cariri cearense, com rotas até Crato e Juazeiro do Norte.
Conforto de primeira classe sobre rodas
Os ônibus que oferecem o serviço foram projetados para garantir descanso e privacidade durante toda a viagem:
- 20 poltronas Cama no piso superior, em fileira individual, que reclinam 180° e se transformam em camas.
- 12 poltronas Leito no piso inferior, incluindo uma poltrona adaptada com elevador de acessibilidade.
- Itens de conforto incluídos: manta, travesseiro, cortinas de privacidade, luz de leitura individual, tomadas USB, Wi-Fi a bordo e água mineral.
Segundo Rodrigo Mont’Alverne, gerente de Marketing da Guanabara, a iniciativa traduz o compromisso da empresa em oferecer soluções que unem tecnologia, conforto e atenção às necessidades dos clientes: “Nosso objetivo é entregar muito mais do que transporte. Queremos que o cliente perceba que viajar com a Guanabara significa conforto, segurança e uma experiência completa de viagem.”
Alternativa ao modal aéreo
O serviço Cama chega para atender a uma demanda crescente por viagens rodoviárias de alto padrão com preço competitivo em relação ao aéreo, posicionando a Guanabara como referência em mobilidade premium no Nordeste.
Mais benefícios para o passageiro
Parceria com a rede Accor – Descontos de até 25% em diárias de 14 hotéis ibis localizados em destinos turísticos e comerciais como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador.
Condições disponíveis em: www.viajeguanabara.com.br.
Programa Viva Fidelidade – Passageiros acumulam pontos e podem resgatá-los em troca de passagens com descontos. Cadastro pelo site, aplicativo oficial ou guichês da empresa: www.vivafidelidade.com.br.
Sobre a Guanabara
Fundada em 1992, com sede em Fortaleza, a Guanabara conecta mais de 2 mil destinos em todo o Brasil, sendo reconhecida três vezes como Melhor Empresa de Ônibus do Brasil (2013, 2022 e 2024). Desde 2023, integra também empresas como Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Viação Sampaio e Brisa, unificando operações sob uma única marca. Hoje, a frota conta com mais de 400 veículos de última geração, alinhados às tecnologias mais modernas em mecânica, design e conforto.
Mais informações: www.viajeguanabara.com.br.