Guanabara eleva padrão de viagens rodoviárias no Nordeste com exclusivo serviço Cama

Guanabara, referência nacional em transporte rodoviário de passageiros, amplia sua oferta de experiências premium com o lançamento do serviço Cama

A Guanabara, referência nacional em transporte rodoviário de passageiros, amplia sua oferta de experiências premium com o lançamento do serviço Cama em novas rotas do Nordeste. Agora, os passageiros podem viajar com ainda mais conforto em trechos que partem de Fortaleza com destino a Teresina (PI), Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE) e, a partir de 2 de outubro, também para o Cariri cearense, com rotas até Crato e Juazeiro do Norte. Conforto de primeira classe sobre rodas

Os ônibus que oferecem o serviço foram projetados para garantir descanso e privacidade durante toda a viagem:

20 poltronas Cama no piso superior, em fileira individual, que reclinam 180° e se transformam em camas.

no piso superior, em fileira individual, que reclinam 180° e se transformam em camas. 12 poltronas Leito no piso inferior, incluindo uma poltrona adaptada com elevador de acessibilidade.





no piso inferior, incluindo uma poltrona adaptada com elevador de acessibilidade. Itens de conforto incluídos: manta, travesseiro, cortinas de privacidade, luz de leitura individual, tomadas USB, Wi-Fi a bordo e água mineral.

Segundo Rodrigo Mont’Alverne, gerente de Marketing da Guanabara, a iniciativa traduz o compromisso da empresa em oferecer soluções que unem tecnologia, conforto e atenção às necessidades dos clientes: “Nosso objetivo é entregar muito mais do que transporte. Queremos que o cliente perceba que viajar com a Guanabara significa conforto, segurança e uma experiência completa de viagem.”

Alternativa ao modal aéreo O serviço Cama chega para atender a uma demanda crescente por viagens rodoviárias de alto padrão com preço competitivo em relação ao aéreo, posicionando a Guanabara como referência em mobilidade premium no Nordeste.



Mais benefícios para o passageiro

Parceria com a rede Accor – Descontos de até 25% em diárias de 14 hotéis ibis localizados em destinos turísticos e comerciais como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador.

Condições disponíveis em: www.viajeguanabara.com.br.

Programa Viva Fidelidade – Passageiros acumulam pontos e podem resgatá-los em troca de passagens com descontos. Cadastro pelo site, aplicativo oficial ou guichês da empresa: www.vivafidelidade.com.br.



Sobre a Guanabara

Fundada em 1992, com sede em Fortaleza, a Guanabara conecta mais de 2 mil destinos em todo o Brasil, sendo reconhecida três vezes como Melhor Empresa de Ônibus do Brasil (2013, 2022 e 2024). Desde 2023, integra também empresas como Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Viação Sampaio e Brisa, unificando operações sob uma única marca. Hoje, a frota conta com mais de 400 veículos de última geração, alinhados às tecnologias mais modernas em mecânica, design e conforto.

Mais informações: www.viajeguanabara.com.br.