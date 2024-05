Guanabara amplia serviços premium e concede descontos de até 70% nas passagens

Ampliação de viagens expressas em rotas no Nordeste e campanha promocional estão entre as estratégias da marca para garantir fidelidade

Outra novidade é a campanha promocional “Bora já de Guanabara”, que concede até 70% de descontos em diversos destinos. "Os usuários devem efetuar a compra da sua passagem com no mínimo 10 dias de antecedência da data da viagem para conseguir o benefício", explica o gerente de marketing.

"O Leito Expresso tem como objetivo atender a necessidade de clientes que buscam viajar com o máximo de conforto, segurança e rapidez”, pontua Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing da Guanabara. Nesta classe, não existem paradas para embarque, e as que ocorrem são apenas para cumprir a legislação por ordem técnica.

A Guanabara, empresa líder em transporte interestadual de passageiros, divulga oportunidades imperdíveis à disposição para as próximas viagens. Uma delas é a ampliação do serviço premium Leito Expresso, que reduz o tempo de viagem nos trajetos que partem de Fortaleza com destino às capitais nordestinas de Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Teresina (PI).

Além dos benefícios anteriores, ao viajar com a Guanabara o cliente também pode se cadastrar no programa Viva Fidelidade, que oferece acúmulo de pontos que podem ser resgatados em troca de novas passagens nas empresas parceiras do Grupo Guanabara.

A compra pode ser realizada online, no site da empresa ou no aplicativo para dispositivos móveis , ou presencialmente, direto na agência.

A cada R$ 1 investido em passagens, são acumulados 2,5 pontos, que ficam armazenados na conta Viva do cliente e podem ser resgatados através de descontos nas próximas compras. Rodrigo Mont’Alverne destaca que o resgate dos pontos possibilita inclusive que a passagem saia gratuitamente. Os interessados podem se inscrever através do site oficial do programa.

Sobre a Guanabara



A Expresso Guanabara nasceu em agosto de 1992. Com sede em Fortaleza e atuação de norte a sul do Brasil, a empresa interliga as principais capitais e cidades do País, alcançando mais de duas mil opções de destinos. A busca pela excelência técnica, o elevado grau de comprometimento com seus funcionários e a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes renderam à Guanabara por duas vezes o título de melhor empresa de ônibus do Brasil, em 2013 e 2022, no Prêmio Maiores & Melhores do Transporte.

Em 2023, a Guanabara intensificou a expansão da operação pelo País. As empresas do setor rodoviário Real Expresso, Rápido Federal, União Transportes Interestadual de Luxo (Util), Viação Sampaio e Brisa passaram a adotar uma única identidade corporativa e hoje também fazem parte da marca Guanabara. São mais de 800 veículos de última geração, sintonizados com tecnologias de ponta em mecânica, design e conforto.