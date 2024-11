Entrevista com ministro José Mucio encerra edição 2024 do projeto Grandes Nomes

A edição de 2024 do projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, chegou ao fim com um encontro de peso. O jornalista Nazareno Albuquerque entrevistou o atual ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, em uma conversa transmitida diretamente de Brasília. O episódio, que foi ao ar ontem, dia 25, está disponível no canal do O POVO no YouTube.

Natural do Recife (PE), José Mucio é engenheiro civil formado pela Universidade de Pernambuco (UPE) e construiu uma carreira pública marcada por importantes contribuições no Executivo, Legislativo e no Tribunal de Contas da União (TCU).