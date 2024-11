Cláudia Leitão ao Grandes Nomes 2024: reflexões em políticas públicas

Cláudia Leitão é uma referência no debate sobre políticas públicas e desenvolvimento, em especial no campo da cultura. Com currículo extenso, a ex-secretária da Cultura do Estado do Ceará (2003-2006) e ex-secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura (2011 a 2013) é a entrevistada da vez no projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO.

A jornalista Neila Fontenele conduziu a entrevista, divulgada na manhã ontem, 21, e já disponível no canal do O POVO no YouTube.