Peças de artesãos cearenses que ambientaram cabine da rádio O POVO CBN Cariri estão à venda na Ceart. Confira os preços!

Cabine itinerante da Rádio O POVO CBN Cariri durante a Mostra Sesc Cariri de Culturas, em Juazeiro do Norte, decorada pela Ceart / Crédito: Thiago Mariano/Especial para O POVO

O stand da rádio O POVO CBN Cariri na Mostra Sesc Cariri de Culturas, dentro da programação do Mistura Senac, na Praça La Favorita em Juazeiro do Norte, foi ambientado pela Central de Artesanato do Ceará (Ceart). Os itens eram assinados por artesãos do Ceará. A cabine itinerante da rádio recebeu artistas e algumas pessoas da gestão do Sistema Fecomércio Ceará que realizou os eventos Mostra Sesc Cariri de Culturas e Mistura Senac que foram realizados entre os dias 21 e 24 de agosto por todos os municípios do Cariri e, no caso do Mistura Senac, exclusivamente em Juazeiro do Norte.

As peças da cabine que fizeram sucesso nas postagens das redes sociais podem ser encontradas nas lojas da Ceart, tanto em Juazeiro do Norte, como em Fortaleza e também em São Paulo. Confira os detalhes e os valores! Um dos charmes do espaço foram as peças do renomado Mestre Espedito Seleiro. Um banco de madeira de dois lugares revestido em couro colorido com valor de venda R$ 1.871,10. Outra peça era um pufe revestido em couro colorido, com estrutura interna de madeira. Espedito Velozo de Carvalho (Mestre Espedito Seleiro) é mestre em transformar couro em arte, por meio de arabescos coloridos que se transformam em vestimentas dos vaqueiros, fabricando sela, gibão, botas do homem da caatinga e acessórios masculinos e femininos, como bolsas, sandálias, figurinos, móveis etc. O ateliê Museu Ciclo do Couro fica em Nova Olinda, onde gentilmente ele mesmo recebe visitantes e comercializa diversas peças.

No chão havia um tapete de sisal de três metros por três, trançado no formato de disco corda pelo artesão Josemar Joaquim de Lima, de Caririaçu. Valor de venda é de R$ 3.613,25. Entre os móveis expostos, uma mesa de jantar retangular em madeira foi usada para a gravação das entrevistas. Com 1,5 m de comprimento por 70 cm de largura, a peça feita por Damião Pereira Dias, de Mauriti, é avaliada em R$ 1.202,85. Cabine itinerante da Rádio O POVO CBN Cariri durante a Mostra Sesc Cariri de Culturas, em Juazeiro do Norte, decorada pela Ceart Crédito: Thiago Mariano/Especial para O POVO

Já o artesão Carlos Alberto Bernardo, de Iparana, teve sua arte representada no evento com uma mesa circular em madeira com detalhe de azulejo no centro no valor de R$ 1503,60. Os vasos Carambola da coleção “Texturas da Terra”, assinados por Rebeca Nóbrega Pinho decoravam a mesa circular. Rebeca comanda a Naluana Olaria, no Eusébio, que há mais de 30 anos desenvolve artesanato contemporâneo. Os vasos produzidos em cerâmica, nos tamanhos P, M e G custam, juntos, R$ 537,90. Mesa do artesão Carlos Alberto Bernardo e cerâmicas de Rebeca Nóbrega Pinho Crédito: Thiago Mariano/Especial para O POVO

Quatro esculturas em madeira foram expostas em mesas cúbicas. Francisco Graciano Cardoso, e Juazeiro do Norte, assinou três das peças: “Matuto” (R$ 935,55), “Beata” (R$ 1.603,80) e “Cachorro e Galinha” (R$ 2.940,30). Já a obra “Mulher Vestido Amarelo”, do artesão Vanderlei Rosa, custa R$ 668,25. Esculturas de Francisco Graciano Cardoso e Vanderlei Rosa Crédito: Thiago Mariano/Especial para O POVO Para os entrevistados que passaram pelo estande, cinco cadeiras de ferro cobertas por palha de milho foram dispostas, criadas pela Associação dos Artesãos da Mãe das Dores do Pe. Cícero (AAMDPC), ao valor aproximado de R$ 1.000 cada unidade. A coordenadora da Ceart, Germana Mourão, anunciou as principais agendas de fomento ao artesanato até o fim deste ano. “Vamos ter a Fenace no Centro de Eventos de Fortaleza, de 9 a 14 de setembro. É uma feira nacional, a Ceart chega muito fortemente, mostrando o Ceará como um todo, em um estante de 365 m². Vamos ter ainda o concurso de presépio entre artesãos. Teremos a Feirart na Praça Luiza Távora e a nossa árvore de Natal que sempre causa um impacto porque ela mostra que o artesanato pode ser usado para todo tipo de evento temático”, conclui. (Texto Thiago Mariano/ Especial para O POVO)

