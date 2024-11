O que você precisa saber sobre o transplante de córnea no Ceará

Fonte: Relatório do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) / Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Jan a jun 2024.



Atribuições do resultado

Criação do Banco de Olhos do Hospital Geral de Fortaleza, em 2006;

Realização de mutirões regulares;

Aumento dos Centros Transplantadores de Córneas para 12;

Parceria com a Perícia Forense, que possibilitou a doação de córneas em óbitos fora dos hospitais.

Fila zerada desde 2016