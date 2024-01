Para não faltar água no Ceará

O sertanejo possui uma relação intrínseca com a chuva e a estiagem. O chão rachado ou a folha verde que brota ditam a vida no semiárido. A maior probabilidade é que a próxima quadra chuvosa, em 2024, seja de poucas precipitações. Diante desse cenário, o que tem sido feito para mitigar os efeitos da estiagem e garantir o abastecimento hídrico do Ceará pelos próximos anos?

A última seca “recente” no Ceará foi registrada em torno do ano 2012. As marcas na história do sertanejo são profundas, mas o problema também atinge quem vive no meio urbano. Conforme Ramon Rodrigues, titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), “não é de agora que o Governo do Estado vem se preparando para esse momento”.

As regiões hidrográficas mais vulneráveis pelo baixo estoque, como os Sertões de Crateús, Curu e Sertão Central têm sido monitoradas pela pasta, ele afirma. “Inclusive, esta última será contemplada com a primeira etapa do Projeto Malha D'água, que já deve levar água tratada por meio de adutoras já no primeiro semestre de 2024”, aponta.