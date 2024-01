Os guardiões da natureza

Ednaldo é um dos muitos brasileiros e cearenses que se dedicam a ajudar a proteger o meio ambiente e promover o uso consciente dos recursos naturais. A Aquasis é uma instituição comprometida com a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Também tem o objetivo de fomentar ações que promovam o protagonismo das comunidades locais, ampliando seu potencial de desenvolvimento sustentável, trabalhando sempre em parceria com lideranças e membros do poder público dos municípios onde suas bases se encontram.

“Eu gosto muito de dizer que não temos um Planeta B, então temos que cuidar deste planeta para que as gerações que estão aqui possam aproveitar esses recursos e buscar a sobrevivência da humanidade e das outras espécies também", afirma Ednaldo Felipe, educador ambiental e coordenador do projeto Brigada da Natureza pela ONG Aquasis.

Em um mundo onde a sustentabilidade se torna crucial, a importância do uso consciente dos recursos naturais ganha destaque. Mais do que nunca indivíduos e comunidades precisam desempenhar um papel fundamental na preservação do meio ambiente.

Nesta mesma linha, Samuel Portela, coordenador técnico do projeto No Clima da Caatinga e membro da equipe técnica da Associação Caatinga reforça que cuidar dos recursos naturais é essencial "porque só assim poderemos garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência das futuras gerações nesse planeta que é único".

A Associação Caatinga completou 25 anos este ano em prol do único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Trata-se de uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que, desde 1998, atua na proteção da Caatinga e no fomento ao desenvolvimento local sustentável, incrementando a resiliência de comunidades rurais à semiaridez e aos efeitos do aquecimento global por meio de um modelo integrado de conservação da Caatinga.

A Associação também é responsável pela administração da Reserva Natural Serra das Almas, uma Unidade de Conservação da categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que possui 6.285 hectares e está localizada entre os municípios de Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI). Além de cuidar da Reserva, a instituição promove diversas iniciativas socioambientais em parceria com as comunidades rurais do entorno, realizando ações que visam estimular uma convivência harmoniosa com o semiárido.

"Atuamos basicamente em várias frentes que chamamos de modelo integrado de conservação da Caatinga. Educação ambiental com a implementação de tecnologias sociais para as comunidades; fomento a políticas públicas, trazendo ideias e discutindo ideias com o poder publico que venham ajudar a melhorar a convivência do sertanejo com o meio ambiente; e a restauração florestal, já todo mundo gosta de parar embaixo de uma sombra, mas muito pouca gente quer plantar uma árvore. Outra linha em que atuamos é com a criação e gestão de áreas protegidas. Já ajudamos a criar mais de 30 áreas protegidas na nossa região. E muito importante, trabalhamos também com a pesquisa cientifica para dar fundamento a tudo isso que estou falando", explica Samuel.

Como conselho para gerar mais consciência, Ednaldo reforça: “É importante começar a pensar agora em quem você vai escolher ano que vem para gerir o seu município. Esse gestor ou gestora tem que ter consciência ambiental. A população tem que pensar no presente e no futuro. Quando a gente planta árvore a gente colhe água”. É a política sendo reivindicada por aqueles que entendem de proteção e cuidado do meio ambiente. “Vamos fazer o uso consciente dos recursos naturais que são escassos. Vamos buscar políticas públicas que incentivem esse uso consciente e a conservação porque muita gente não gosta de política, mas a política tem que estar inserida nessa discussão, fazendo com que as coisas importantes aconteçam”, finaliza Samuel.



