Shopping Giga Mall fortalece polo de moda atacadista e avança com sua expansão

O Shopping Giga Mall vive um momento de consolidação como polo de moda atacadista, reforçando seu posicionamento como um dos principais hubs do setor no Norte e Nordeste. Localizado em Messejana, em Fortaleza, o empreendimento entra em sua fase de expansão que projeta um futuro voltado à integração entre moda, inovação, pessoas e novos negócios, ampliando sua relevância no cenário atacadista e presenteando a região com novos espaços e ambientes que consolidam esse momento de crescimento.

O empreendimento se consolida a cada dia como um complexo pensado para conectar diferentes elos da cadeia produtiva, reunindo moda atacadista, serviços e experiências em um mesmo ambiente. A proposta integra uma alameda de serviços que amplia a oferta de soluções de apoio ao dia a dia de todos que circulam pelo shopping. “Estamos em constante evolução, acompanhando as transformações do mercado e antecipando demandas. Essa nova fase reforça nosso compromisso em fortalecer o atacado da moda e criar um ambiente cada vez mais completo, moderno e conectado às necessidades de quem empreende e movimenta o setor”, afirma a superintendente do Giga Mall, Laura Dantas.