No Shopping Giga Mall é Black Friday de ofertas o mês todo

O que falta para você investir na expansão do seu negócio? Com valores especiais, o Shopping Giga Mall chega ao segundo lote de vendas. Com facilidade de pagamento, é possível comprar a sua loja de 6 m² em até 48 parcelas fixas mensais a partir de R$ 826,95. É loja a preço de box mesmo.

E as vantagens não param por aí. O ambiente é todo climatizado por ar-condicionado central, e as lojas podem ter vários tamanhos, de acordo com a necessidade do seu negócio. As lojas foram projetadas em módulos para que possam ser adaptadas, podendo ser ampliadas com a aquisição de lojas vizinhas. As lojas são entregues prontas, com piso em cerâmica, paredes em drywall e porta metálica automática de enrolar, bastando ao lojista fazer a decoração interna e expor a sua grade de produtos para começar a vender.

O Shopping Giga Mall foi pensado para inovar o mercado atacadista, por isso conta com uma área construída de 70 mil metros quadrados, seis andares, espaço para mais de 1.000 operações, escadas rolantes e elevadores de alta capacidade, praças de alimentação e de eventos, espaço de apoio para guias e motoristas, transportadoras, depósitos para armazenagem de estoques para cada lojista, e hotel. Seu negócio definitivamente em outro patamar.

O shopping ainda conta com toda infraestrutura para quem busca fazer compras em grupo, com estacionamento para ônibus rodoviários. O Giga Mall contará com espaço para despacho de encomendas, permitindo assim mais conforto e praticidade na hora de adquirir produtos.

Localização privilegiada, ideal para facilitar sua visita. O empreendimento está localizado no coração de Messejana, próximo à Igreja Matriz, com fácil acesso pela BR-116, BR-222 e CE-040. Também fica próximo das cidades da Região Metropolitana de Fortaleza.

Regis Tavares, superintendente do Shopping Giga Mall, explica que a escolha do bairro Messejana para receber o empreendimento foi estratégica. “Messejana é um bairro que vem crescendo e se destacando no comércio, com muitas oportunidades de crescimento no setor do atacado de moda em Fortaleza, potencializadas pelo fácil acesso pelas principais rodovias do estado”, pontua Regis. Tavares explica que o Shopping Giga Mall é completo. “Além do atacado de moda, teremos lojas de serviços, utilidades, acessórios, e uma ampla área empresarial com salas comerciais para atender a demanda da Grande Messejana e região”, conclui.

Quer saber mais sobre todas as condições especiais do segundo lote de vendas? Entre em contato conosco pelo telefone fixo, que também é WhatsApp (85) 2525.2100. Seja Giga e expanda o seu negócio!

Serviço:

Shopping Giga Mall

Horário de atendimento comercial: segunda à sábado das 8h às 18h, e domingos e feriados com agendamentos

Contato: (85) 2525-2100

Site: https://www.gigamall.com.br

Instagram: @gigamallmessejana



