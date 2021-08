Não só de investimento e capacitação é feito um negócio. Especialmente em tempos de crise, é necessário que empreendedores e líderes busquem também o equilíbrio emocional, item essencial para que a empresa seja mantida de forma sustentável. Com o intuito de discutir as possibilidades de uma retomada econômica saudável, o tema será pauta de um dos painéis do “Seminário Geração Família: como superar as crises na família e no trabalho frente aos desafios da Covid-19”, idealizado pela jornalista Leda Maria, que ocorre virtualmente nesta segunda-feira, 16, a partir das 18h30min.

Para o psiquiatra Adalberto Barreto, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social e um dos palestrantes do evento, pensar sobre a saúde mental está intrinsecamente relacionado aos negócios pois o sucesso de tudo que fazemos tem a ver com estar inteiro, com corpo e mente bem conectados. “Quando você está presente e focado, você tende a ter sucesso em tudo que faz. Então, quando você está em harmonia consigo mesmo e com o ambiente que lhe rodeia, você tem mais chance de fazer dar certo ao empreender”, explica.

O caminho para encontrar esse equilíbrio, de acordo com o médico, é desacelerar: ter momentos de pausa para cuidar do corpo e da mente, como caminhadas, refeições e atividades de lazer em família, além de intervalos entre atividades com exposição a telas, como assistir TV ou usar celular e computador. “A vida não pode ser baseada apenas no dever e na obrigação, ou ela perde seu brilho”, lembra.

Pausar é preciso

O principal motivo para que especialistas considerem o equilíbrio emocional importante, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional, é que a ausência de momentos de tranquilidade também pode resultar em transtornos de saúde, como síndrome do pânico, ansiedade e até depressão. Em momentos delicados, mesmo problemas mais comuns - como insônia e dores de cabeça frequentes - podem ser um alerta de que a rotina está pesada.

Quando isso ocorre, é preciso parar de pensar apenas na gestão dos negócios e considerar também o que pode melhorar a autogestão, explica a psicóloga e empreendedora Flávia Ibiapina. “Com o autoconhecimento, você começa a compreender melhor o que está sentindo e a separar o que é real e o que não é. Essa capacidade de reconhecer e identificar as emoções contribui para que você consiga tomar ações mais assertivas”, pontua.

Para Flávia, esse pode ser um legado positivo da crise: o estímulo a rever os planos, desenhar objetivos e tirar os projetos da gaveta. “Olhar para o futuro e para o que você tem de talento e força também é uma forma de buscar a realização pessoal. É hora de traçar novos acordos em família, identificar os principais sonhos e pensar o que todos querem para os próximos meses, que certamente serão de mais esperança”, conclui.

Dicas para empreendedores manterem o equilíbrio emocional durante a crise

- Procure estar próximo a uma rede de apoio (mesmo que a distância), focando sempre em relacionamentos positivos

- Busque ferramentas de autoconhecimento, como a terapia

- Saiba pedir ajuda também na área profissional. Reconhecer e identificar os pontos que precisam de ajuste financeiro e apoio especializado pode salvar o seu negócio, e há muitos profissionais que podem contribuir com sua empresa, inclusive com serviços a baixo custo

- Aumente seu repertório de informações positivas (leituras, filmes, documentários e programas que te inspirem e te façam bem) e busque se blindar de informações negativas

- Momentos de fortalecimento com a equipe também podem ajudar empreendedores e líderes. Reserve tempo para mais conversas e reuniões que vão além de pensar em estratégias

- Encaixe momentos de autocuidado na sua rotina: de exercícios físicos e leituras a pequenos rituais diários, como dormir e se alimentar bem, fazer automassagem e rituais de bem-estar no banho, eles geram emoções positivas e podem mudar o seu dia

Fonte: Flávia Ibiapina

SERVIÇO

Seminário Geração Família: como superar as crises na família e no trabalho frente aos desafios da Covid-19

Quando: 16 de agosto de 2021, das 18h30 às 20h30min

Moderação: Leda Maria

Inscrições: Gratuitas, através da plataforma Sympla

Transmissão ao vivo: Pelo Zoom, com retransmissão nos perfis do O POVO Online no YouTube e Facebook



