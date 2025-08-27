Educador destaca a importância da inteligência humana no mundo tecnológico

Diante dos desafios impostos pelas novas tecnologias, como transformar ansiedade em poder? Seminário abordará tema na próxima sexta-feira, 28 / Crédito: Divulgação

Com avanço acelerado da tecnologia, que, muitas vezes, parece ditar os ritmos da vida das pessoas, aprender a otimizar e valorizar a inteligência humana é fundamental para a sociedade. Essa é a análise do educador internacional Talib Fisher, que, com esse cenário em mente, irá realizar uma palestra no Futura Trends 2025, no dia 28 de agosto.

O evento, um dos maiores seminários de formação executiva do Nordeste, organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, será no Teatro RioMar Fortaleza. O tema: “Saúde mental e novas tecnologias: transformando ansiedade em poder”.



Ao todo, na ocasião, serão realizadas quatro palestras, todas focando nessa interação entre os avanços das ferramentas digitais e da inteligência artificial, que, segundo a organização, por mais que tenham trazido diversos benefícios, também desencadeiam consequências como, o aumento dos índices de estresse e de ansiedade.

Talib Fisher comandará palestra no Futura Trends Fortaleza 2025 Crédito: Divulgação Assim, a partir de dos seus 25 anos de experiência global no ramo, o palestrante Talib irá trazer em sua apresentação, integrando a sabedoria oriental com a psicologia ocidental, uma abordagem que visa impulsionar o alinhamento mental, emocional e relacional dos ouvintes. A meta, segundo ele, é fortalecer a inteligência humana dos espectadores de modo que os ajude a lidar com a expansão e influência das novas tecnologias.

“Vou compartilhar perspectivas sobre como podemos regular o nosso sistema nervoso, tomar decisões mais assertivas e criar conexões mais profundas em nossas famílias, relacionamentos e ambientes de trabalho”, explica.



O educador também reforça que a intenção dele com a palestra é “que as pessoas saiam não apenas inspiradas, mas também munidas de práticas que possam aplicar em seu dia a dia”.

Talib iniciou seus trabalhos em busca de compreender as dinâmicas da natureza humana

A jornada de Talib começou, ainda durante a adolescência dele, devido ao desejo que possuía de compreender as dinâmicas da natureza humana. Ele se tornou, na época, um espaço de escuta e orientação para amigos e familiares, o que o levou a buscar o aprendizado dentro da psicologia, meditação, filosofia oriental, além de diversas outras abordagens terapêuticas.

