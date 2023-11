A importância de políticas de governança dos negócios ante os atuais desafios sociais e ambientais

Os desafios sociais e ambientais estão materializados no Pacto Global da ONU em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, os quais foram debatidos recentemente no evento Conexão ODS no Ceará, com a presença do economista Mohamed Yunus, prêmio nobel da paz. Segundo ele esses desafios podem ser resumidos na utopia de mundo três zeros: zero pobreza, zero desemprego e zero emissão líquida de carbono.



Essa abordagem vai além das práticas ESG e questiona os pilares do sistema capitalista centrado essencialmente no lucro e nas forças do mercado. É que o modelo econômico vigente tem negligenciado os atuais desafios sociais e ambientais, diante de tamanha pobreza, desigualdades e degradação ambiental, razão pela qual o mundo busca por sistemas econômicos que funcionem de outra forma, a exemplo dos movimentos ESG, negócios de impacto, economia solidária, economia de Francisco. Todos reconhecem que a consciência social e ambiental deveria ser o pilar na tomada de decisões tanto de gestores públicos quanto de atores privados, para que tenhamos uma economia baseada em valores humanistas, da equidade e da sustentabilidade.



O conceito ESG surgiu em 2005 ocasião em que a ONU reuniu 20 instituições financeiras de 09 países, para discutirem uma forma de incluir esses desafios sociais e ambientais no mercado de capitais, o que foi uma evolução do conceito de responsabilidade social privada, incorporando nas empresas a governança corporativa integrada a esses fatores.