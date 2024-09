Comemore o Dia do Sorvete com a Frosty

Empresa está há 34 anos no mercado, investe em expansão contínua e na infinidade de sabores de sorvetes. Expectativa é fechar o ano com 105 lojas

Com uma infinidade de sabores e tipos, é difícil encontrar alguém que resista a um sorvetinho. Foi em nome dessa paixão que a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis) escolheu o dia de hoje, 23 de setembro, para comemorar o Dia do Sorvete, data celebrada no Brasil desde 2002.



E nada melhor do que festejar esse momento com quem entende do assunto. Há 34 anos no mercado de sorvetes e gelados, a Sorvetes Frosty tem como propósito surpreender todas as pessoas com sabores irresistíveis.



