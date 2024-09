Evento de inovação Front-end CE reúne grandes nomes da tecnologia

Apresentando as principais tendências do universo Front-end, Back-end, UX, empreendedorismo e inovação, o Front-End CE ocorre neste sábado, 14, às 8h, na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. As inscrições custam a partir de R$ 168 e podem ser feitas no site do evento.

O encontro, sem fins lucrativos, é realizado pela comunidade Front-End CE, um grupo apaixonado que, desde 2018, movimenta o cenário tecnológico local. Serão 12 horas de atividades intensas ocupando mais de 1.000 m² de área, oferecendo um ambiente vibrante e dinâmico onde profissionais, estudantes e entusiastas de tecnologia poderão se conectar e crescer juntos.

A maratona de conhecimento e inspiração conta com quatro trilhas temáticas, que abrangem desde Front end e Back-end até UX design, empreendedorismo, carreira e saúde mental. Durante o evento também será possível participar do Espaço English, uma sala com comunicação 100% em inglês, para quem deseja praticar e aprimorar o idioma.