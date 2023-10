Freitas Varejo muda para Freitas e se consolida como um dos maiores players do Nordeste

Com lojas do Ceará até a Bahia, Freitas conquista o cliente com produção própria em fábrica cearense e escritório de desenvolvimento na China

Um passeio pelos corredores de uma das 33 lojas da Freitas é uma imersão lúdica e criativa no universo de utilidades para o lar. Quem gosta de casa sabe. Tem de tudo, com preços competitivos. O mix de ofertas conta com mais de 15 mil itens. Os produtos são hoje a principal fonte de inovação da marca que existe desde 1988, nasceu no Centro de Fortaleza, e hoje está em boa parte do Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e conta com três Centros de Distribuição: Santa Catarina, Maracanaú e Bahia os quais auxiliam no seu e-commerce promovendo entregas em todo território nacional. Além de expandir pelo interior do Ceará e Região Metropolitana com o modelo de franquias Freitas Express. Foram 19 unidades inauguradas nos últimos três anos, numa versão pocket, em endereços como Brejo Santo, Tauá, Crateús, Jurema, Trairi e Paracuru.

Além do varejo a Freitas busca atender toda e qualquer necessidade de seus clientes. A mudança da marca consolida uma nova era na Freitas, que visa atender aos mais variados canais, desde o consumidor final, restaurantes, hotéis até pequenos comércios.

O que garante o sucesso e expansão da Freitas é o investimento na fabricação própria e no desenvolvimento autoral dos produtos. Uma linha própria de mobiliário, Mozaic, começa a expandir, apresentando ao mercado produtos com design a um preço acessível. “É uma aposta nossa que tem dado certo. Não há player de preço justo no mercado porque o frete para o Nordeste inviabiliza a compra. O Nordeste é o futuro e estamos nos antecipando com essa produção. São cerca de 200 produtos de materiais como plástico, madeira, couro, linho a preço médio de 129 reais”, conta Pedro Freitas Neto, diretor de marketing e inovação da Freitas.