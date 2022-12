Aprenda a prevenir acidentes no trabalho em evento gratuito

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho 2022 aborda entre os temas informações sobre as Normas Regulamentadoras (NRs) e como segui-las

Apropriar-se do conhecimento sobre a legislação acerca de acidentes no trabalho é essencial para todas as partes. Visando à conscientização sobre o tema, o Fórum Saúde e Segurança no Trabalho 2022 - Como investir na construção do trabalho seguro em tempos de crise traz a palestra “A saúde dos trabalhadores em plataformas e pandemia”. O evento ocorre dia 7 de dezembro, das 8h às 12h, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

“Tanto o trabalhador tem a perder sua saúde e emprego como os empregadores têm a perder com a diminuição da produção e o pagamento de indenizações, de tratamento de funcionários e de outros funcionários para substituir quem se acidentou”, alerta o Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e palestrante do Fórum, Carlos Alberto Rebonatto.

A aposta do especialista para evitar esse cenário é a conscientização de ambas as partes sobre o tema. Para isso, as Normas Regulamentadoras (NRs)serão um dos assuntos debatidos. As medidas regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalhador. As Normas ditam como proceder em casos de trabalhos perigosos e insalubres, como em contextos com altura, eletricidade ou produtos químicos.

Outra questão levantada será o agravante da pandemia nesse cenário, já que a proximidade dos trabalhadores com outros trabalhadores ou com o público aumentou a necessidade de cuidados como uso de máscaras, álcool em gel, vacinação e isolamento.

“Essa palestra serve para o trabalhador do chão de fábrica, para seus chefes imediatos, para os donos das empresas e para os sindicatos orientarem e trabalharem com seus filiados nesse sentido. O acidente não interessa a ninguém”, destaca Carlos Alberto.

Serviço

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho 2022 - Como investir na construção do trabalho seguro em tempos de crise

Quando: 7 de dezembro, das 8h às 12 horas

Onde: Auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) - Rua Vicente Leite, 1281

Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro online neste link



