Construção da cultura de paz é um dos caminhos para um ambiente saudável

Estratégias da Assembleia Legislativa do Ceará buscam promover e fortalecer a cultura de paz no Ceará por meio da resolução consensual de conflitos

O Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho apresenta um debate qualificado sobre os caminhos para criar e manter um ambiente laboral seguro pós-pandemia. O evento ocorre dia 7 de dezembro no Auditório do TRT- 7ª. Região. Pensando em criar uma cultura de paz, um dos fatores-chave para um ambiente de trabalho saudável e seguro, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) criou, em 2021, o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. O equipamento realiza ações internas e externas que visam estabelecer o bem-estar e uma forma mais pacífica de olhar para os conflitos do dia a dia. A Alece é uma das apoiadoras do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, ao lado da Prefeitura de Fortaleza e TRT - 7ª Região Ceará. A realização é O POVO.

Segundo Raísa Pontes, coordenadora do Centro de Mediação da Alece, o órgão busca promover e fortalecer a cultura de paz no Ceará por meio da resolução consensual de conflitos. “Atuamos no tratamento de conflitos de forma eficaz e inovadora para que as pessoas sejam protagonistas de suas próprias histórias. Utilizando técnicas de mediação, focamos no fortalecimento de vínculos por meio de abordagem colaborativa”, explica.

O mediador atua como colaborador na resolução de conflitos. Funciona assim: o interessado procura o Centro de Mediação e explica o problema e quem é a pessoa com quem ele quer conversar para resolvê-lo. Essa pessoa é acionada pelo Centro e pode ou não aceitar o convite. Caso aceite, há um atendimento pré-mediação e a mediação em si, que pode ocorrer de forma presencial ou virtual - sempre que possível, a forma presencial é encorajada.

“Há várias escolas de mediação; a nossa é a transformativa. Ouvimos o que a pessoa traz e encorajamos que haja uma escuta ativa, pois geralmente a necessidade maior de quem nos procura é ser visto e ouvido”, detalha Raísa. Tudo que é tratado na mediação pode ou não ser levado à Justiça para ser homologado formalmente. De todo modo, o processo é sigiloso - ambas as partes assinam um termo de confidencialidade.

O Centro atua em questões voltadas para o Direito de Família, Condominial e Imobiliário, mediando problemas como divórcio e guarda até discussões entre vizinhos. Entre as ações ofertadas estão o atendimento de triagem, a pré-mediação, a assessoria jurídica gratuita e os círculos restaurativos de cultura de paz - um outro formato de gestão de conflitos -, que são realizados tanto com servidores da Alece quanto com a sociedade em geral.

Círculos restaurativos

Uma das ações voltadas para a saúde mental dos servidores da Alece é a realização dos círculos restaurativos de construção de paz. Realizados a partir de temas pré-acordados, eles são uma maneira de valorizar o trabalho, o engajamento e o bem-estar dos servidores. De acordo com Raísa Pontes, as atividades valorizam a escuta e a fala e sensibilizam sobre temas que envolvem a rotina e as individualidades dos membros das equipes.

Servidores da Alece também têm direito a assessoria jurídica gratuita, cursos e oficinas de caráter educativo e rodas de conversa. “A gente conscientiza as pessoas para que elas tenham conhecimento e autonomia sobre como elas podem se ver naquele conflito. É um trabalho de autoconhecimento; você entende suas qualidades e defeitos. Você se capacita profissionalmente, mas também como pessoa”, explica.

Para Raísa, os círculos são uma forma de atuar preventivamente contra conflitos, além de ser uma ferramenta para resolver os já existentes. “Nosso olhar para o servidor é no sentido de ouvi-lo, acolhê-lo e incluí-lo, fazendo a diferença para que ele se sinta pertencente àquele sistema de trabalho. Também há um setor de psicologia na Casa voltado para isso”, afirma. Os resultados dessas ações, no entanto, não ficam restritos aos servidores. “O atendimento ao servidor reverbera no atendimento ao público, porque nós trabalhamos para o povo, e para trabalhar para o povo você também tem que ouvir e acolher”.

Serviço

Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho

Dia: 7/12 (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Auditório do TRT- 7ª. Região (Entrada pela Rua Vicente Leite, 1281)

Inscreva-se gratuitamente no site: https://especial.opovo.com.br/segurancadotrabalho/

A realização do evento é do Grupo de Comunicação O POVO com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e TRT - 7ª Região Ceará.

