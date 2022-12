Evento discute repercussões psicossociais da pandemia nos trabalhadores

Ana Virgínia Moreira é especialista em direito e apresentará orientações feitas pela OIT e OMS. Fórum Saúde e Segurança no Trabalho será realizado no dia 7 de dezembro, no TRT7

Após a crise sanitária causada pela Covid-19, conhecer e falar sobre a proteção à vida do trabalhador se tornou ainda mais necessário. Debater sobre as consequências desse contexto e as normas criadas é o objetivo da palestra “Os desafios das repercussões psicossociais nos trabalhadores pós-pandemia”, que integra o Fórum Saúde e Segurança no Trabalho 2022. O evento será realizado no próximo dia 7, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

Quem lidera a palestra é a professora da pós-graduação e do curso de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ana Virgínia Moreira. O objetivo da especialista é analisar com o público trabalhos e números que demonstram as consequências da pandemia nos trabalhadores. Outro assunto levantado pela professora será o direito do trabalho em relação à proteção da saúde dos trabalhadores, apresentando orientações feitas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A gente não pode separar o trabalho da vida real. O fato de nós estarmos vivendo uma situação excepcional de perigo, receio e perda acaba sendo levado também para o trabalho, onde você tinha que continuar produtivo, aprender novos meios de comunicação e de tecnologia”, destaca Virgínia. Ela explica que fatores como o isolamento e o medo de contágio contribuíram para que as situações extremas de cada pessoa fossem traduzidas em sentimentos como depressão, ansiedade e pânico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A professora pretende, ainda, incentivar os presentes a pensarem no futuro, colocando na balança tudo que foi aprendido e que respostas podem ser dadas diante de crises futuras. “Esse sempre foi um tema essencial no direito do trabalho, e com a pandemia ficou ainda mais visível. Vai ser um primeiro evento presencial onde nós estamos revisitando esse tema depois de ter passado por essa experiência tão traumática”, reflete.



Serviço

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho 2022 - Como investir na construção do trabalho seguro em tempos de crise

Quando: 7 de dezembro, das 8h às 12 horas

Onde: Auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7) - Rua Vicente Leite, 1281

Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro online neste link

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags