Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortal Alumínio lança "Day F" com preços abaixo do mercado em Fortaleza
Fortal Aluminio

Fortal Alumínio lança "Day F" com preços abaixo do mercado em Fortaleza

Evento acontece no dia 27 de janeiro, nas duas unidades da empresa, com ofertas especiais em perfis de alumínio para profissionais da construção
Atualizado às Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

A Fortal Alumínio, referência no fornecimento de perfis de alumínio em Fortaleza, promove na terça-feira, 27 de janeiro, o Day F, um dia especial de vendas com preços abaixo dos praticados pelo mercado local. A ação acontece das 7h30 às 17h30, simultaneamente nas duas lojas da empresa na Capital.

 

“Preços que parecem erro” é o conceito do evento

 

Criado para atender profissionais que dependem de insumos de qualidade para manter a competitividade e ampliar a margem de lucro, o Day F aposta em um conceito provocativo, resumido no slogan “Preços que parecem erro”. A iniciativa contempla produtos utilizados na fabricação de portas, janelas, portões e estruturas em geral. “O Day F foi pensado para quem vive o dia a dia da obra e da fabricação. É um dia fora da curva, com preços agressivos e condições reais para gerar oportunidade para o profissional”, afirma Pedro, CEO da Fortal Alumínio.


Compras estratégicas e estoque limitado


Segundo a empresa, o objetivo é transformar um dia comum de compras em um evento comercial, incentivando o planejamento estratégico por parte dos profissionais do setor. As ofertas são válidas apenas durante o dia do evento e enquanto durarem os estoques, o que deve gerar grande movimentação nas lojas.

 

Duas unidades em Fortaleza participam do Day F


O Day F da Fortal Alumínio acontece exclusivamente no dia 27 de janeiro, nas seguintes unidades:
Unidade Parque Dois Irmãos – Av. Bernardo Manuel, 10735A


Unidade Messejana – Av. Washington Soares, 9408

 

Sobre a Fortal Alumínio


A Fortal Alumínio é uma empresa especializada no comércio de perfis de alumínio e soluções em alumínio em Fortaleza–CE, com foco em atender serralheiros, vidraceiros e profissionais da construção civil. Com sede no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, a Fortal Alumínio se consolidou como um dos fornecedores regionais de referência ao oferecer produtos de qualidade e bom custo-benefício para obras, estruturas metálicas, esquadrias e acabamentos em alumínio.


A empresa trabalha com uma equipe qualificada e busca entregar soluções customizadas para cada projeto, respeitando as demandas específicas de seus clientes em toda a região metropolitana de Fortaleza. Com foco em atendimento especializado e preço competitivo, a Fortal Alumínio se posiciona como parceira dos profissionais que dependem de insumos de alumínio para seu dia a dia de trabalho.

 

SERVIÇO


Data: terça-feira, 27 de janeiro
Horário: das 7h30 às 17h30
Local: duas unidades da Fortal Alumínio em Fortaleza
O que é: dia especial de vendas com preços abaixo do mercado em perfis de alumínio
Unidade Parque Dois Irmãos
Av. Bernardo Manuel, 10735A - Parque Dois Irmãos
Unidade Messejana
Av. Washington Soares, 9408 - Messejana
Público-alvo: serralheiros, vidraceiros e profissionais da construção civil 


Mais informações:

Instagram: www.instagram.com/fortalaluminio 

Site: www.fortalaluminio.com 

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Fortal Aluminio
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar