Fortal Alumínio lança "Day F" com preços abaixo do mercado em Fortaleza

A Fortal Alumínio, referência no fornecimento de perfis de alumínio em Fortaleza, promove na terça-feira, 27 de janeiro, o Day F, um dia especial de vendas com preços abaixo dos praticados pelo mercado local. A ação acontece das 7h30 às 17h30, simultaneamente nas duas lojas da empresa na Capital.



“Preços que parecem erro” é o conceito do evento



Criado para atender profissionais que dependem de insumos de qualidade para manter a competitividade e ampliar a margem de lucro, o Day F aposta em um conceito provocativo, resumido no slogan “Preços que parecem erro”. A iniciativa contempla produtos utilizados na fabricação de portas, janelas, portões e estruturas em geral. “O Day F foi pensado para quem vive o dia a dia da obra e da fabricação. É um dia fora da curva, com preços agressivos e condições reais para gerar oportunidade para o profissional”, afirma Pedro, CEO da Fortal Alumínio.

Compras estratégicas e estoque limitado

Segundo a empresa, o objetivo é transformar um dia comum de compras em um evento comercial, incentivando o planejamento estratégico por parte dos profissionais do setor. As ofertas são válidas apenas durante o dia do evento e enquanto durarem os estoques, o que deve gerar grande movimentação nas lojas.



Duas unidades em Fortaleza participam do Day F

O Day F da Fortal Alumínio acontece exclusivamente no dia 27 de janeiro, nas seguintes unidades:

Unidade Parque Dois Irmãos – Av. Bernardo Manuel, 10735A

Unidade Messejana – Av. Washington Soares, 9408

Sobre a Fortal Alumínio

A Fortal Alumínio é uma empresa especializada no comércio de perfis de alumínio e soluções em alumínio em Fortaleza–CE, com foco em atender serralheiros, vidraceiros e profissionais da construção civil. Com sede no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, a Fortal Alumínio se consolidou como um dos fornecedores regionais de referência ao oferecer produtos de qualidade e bom custo-benefício para obras, estruturas metálicas, esquadrias e acabamentos em alumínio.

A empresa trabalha com uma equipe qualificada e busca entregar soluções customizadas para cada projeto, respeitando as demandas específicas de seus clientes em toda a região metropolitana de Fortaleza. Com foco em atendimento especializado e preço competitivo, a Fortal Alumínio se posiciona como parceira dos profissionais que dependem de insumos de alumínio para seu dia a dia de trabalho.

