Pisos intertravados: Fornecedora Pavimentos investe em fábrica com tecnologia de ponta

Com uma série de benefícios ambientais e econômicos, o piso intertravado tem protagonizado as novas obras em pavimentos e calçamentos em Fortaleza. Segundo comunicado do secretário de Infraestrutura do município, Samuel Dias, em novembro do ano passado, o intuito é que as intervenções da Capital passem a implantar exclusivamente este sistema construtivo em substituição do asfalto.



A estratégia, composta por blocos de concreto travados entre si, assentados sobre uma camada de areia de regularização, já é utilizada em avenidas como Beira-Mar, Desembargador Moreira e Vicente de Castro.



Por apresentar juntas entre as peças, o pavimento tem boa permeabilidade à água e dificulta a formação de alagamentos, além de alcançar temperaturas menores que as do asfalto devido às suas cores mais claras que refletem a luz solar.