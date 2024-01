FlixBus chega ao Ceará com transporte rodoviário de qualidade e preços acessíveis

Em expansão no Nordeste, a FlixBus visa ampliar as opções de transporte de longa distância para a população brasileira

O Ceará ganha uma nova opção em transporte rodoviário de longa distância. A FlixBus chega ao estado em parceria com a Catedral Turismo, conectando a capital do estado e a cidade de Aracati a cidades e capitais importantes como Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Mossoró (RN). Utilizando interconexões nessas cidades, o consumidor consegue viajar de Flixbus para diversos outros lugares do país, como Salvador (BA), Feira de Santana (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Goiânia (GO) - a lista completa de cidades pode ser conferida no site ou no aplicativo da empresa.

A expansão é um novo avanço na estratégia de crescimento da marca no Brasil. A FlixBus, que chegou ao Brasil em 2021, tem transformado a maneira como as pessoas viajam de ônibus no país. Empresa focada em tecnologia de transporte rodoviário, controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, chega ao Ceará para impulsionar o turismo e o acesso da população ao transporte rodoviário no Nordeste. "Em um período de alta demanda como as festas de final de ano e as férias de verão, a expansão de rotas no Ceará chega em um momento importante para conectar as pessoas, movimentar o turismo, e gerar emprego e renda", destaca Edson Lopes, CEO da empresa no Brasil.

Com a expansão no Nordeste, a FlixBus passa a atender 35 novos destinos em 7 estados da região, a partir da combinação de serviços de transporte com melhor qualidade, mais conforto e a preços acessíveis. Lopes destaca que a marca tem olhado para novos mercados no país, e o Ceará é um dos mais relevantes, por conta da alta demanda por transporte rodoviário. “O estado é minha terra natal, onde cresci e vivi por muitos anos, e sei o quanto precisa de transporte rodoviário de longa distância, para dar ao povo local mais alternativas em relação ao que o mercado vem oferecendo. Para a FlixBus, chegar ao Ceará é uma alegria e um grande orgulho, porque acreditamos que qualidade e acessibilidade podem andar de mãos dadas”, relata.