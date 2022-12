Nova Escola SESI SENAI Centro será inaugurada em Fortaleza, em 2023

Com outras três unidades no Ceará, a rede de escolas garante gratuitamente matrícula, material didático e primeiro uniforme

As Escolas SESI SENAI são exemplos de educação inovadora de qualidade no Ensino Fundamental e Médio. Em Fortaleza, a nova unidade está sendo construída no Centro, com estrutura e modelo de ensino de referência. As inscrições estão abertas até 16 de janeiro de 2023, também para as outras unidades, localizadas na Parangaba, em Juazeiro do Norte e em Sobral.

“A concretização da escola SESI Centro é parte do projeto de expansão da rede SESI de Educação, capitaneado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado Ceará, Ricardo Cavalcante, e pelo superintendente regional do SESI e diretor regional do SENAI, Paulo André Holanda. Nossa meta é contribuir para o desenvolvimento dos índices educacionais do nosso estado, ampliando nossa oferta”, explica a gerente da Unidade de Educação e Cultura do SESI Ceará, Ana Paula Pinho.

O prédio será inaugurado em agosto de 2023, na rua Pedro I, nº 1751, Centro. Assim, no primeiro semestre, as aulas serão ministradas nas instalações do SENAI Jacarecanga. A nova unidade terá salas de aula por área de conhecimento, como modelo Escola SESI Referência. A metodologia pedagógica é voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades com foco na educação tecnológica, no empreendedorismo, na Cultura Maker e em competências socioemocionais.

Outro grande destaque está na oferta do Novo Ensino Médio, no itinerário da formação técnico-profissional, em parceria com o SENAI. Com isso, o estudante é certificado tanto na educação básica quanto em cursos técnicos em diversas áreas, como Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Energia. Assim, os estudantes ultrapassam as fronteiras da educação convencional e se preparam para o mercado de trabalho.

Como é o processo seletivo

As inscrições para todas as unidades das Escolas SESI SENAI já estão abertas e seguem até 16 de janeiro. As informações sobre o processo seletivo estão no edital disponível no site, com o link de pré-matrícula.

Outra maneira de realizar a inscrição é comparecer à secretaria escolar das unidades. Inicialmente, o estudante passa por uma seleção com provas de Matemática e Língua Portuguesa. Se aprovado, pode prosseguir com a matrícula, que é gratuita. Além da pedagogia inovadora, quem estuda nas escolas da rede SESI SENAI Ceará recebe, também gratuitamente, o primeiro uniforme e o material didático.

Para o agendamento da seleção, é necessário apresentar alguns documentos originais:

- Declaração de que está cursando o Ensino Infantil ou Ensino Fundamental, no ano anterior ao pretendido na matrícula;

- Último boletim escolar emitido pela escola atual;

- Carteira de identidade ou certidão de nascimento do estudante e RG do responsável legal;

- CPF do estudante e do responsável legal.

Para tirar todas as dúvidas, é possível entrar em contato com o SESI Ceará pelo telefone (85) 4009 6300.



