Festival Mistura Senac: aula-show com chef Onildo Rocha é destaque em Juazeiro do Norte

Chef Onildo Rocha é atração convidada do Festival Mistura Senac, em Juazeiro do Norte / Crédito: Jorge Hélio/Divulgação

Uma das principais atrações do Festival Mistura Senac 2025, nesta sexta, 23, foi uma aula-show comandada pelo chef paraibano Onildo Rocha na Praça La Favorita, em Juazeiro do Norte. A programação aconteceu no espaço Comi Que Fiquei Triste. O objetivo do momento foi celebrar a cultura e a gastronomia. A programação ofereceu ao público uma combinação de oficinas práticas e aulas-show, conduzidas por especialistas do Senac, convidados e estudantes da escola. Ao final do momento, aqueles que estiveram acompanhando puderam experimentar uma degustação dos resultados da aula-show, para vivenciar a celebração gastronômica.

O chef Onildo Rocha, que comanda o Grupo Gastronômicos da Paraíba, acumula experiências em cozinhas de diversos estados brasileiros e também no exterior, com passagens pelos Estados Unidos e Espanha. Reconhecido pela crítica, foi indicado ao prêmio de Chef Revelação e conquistou, com o restaurante Cozinha Roccia, o título de Melhor Restaurante do Nordeste pela revista Prazeres da Mesa. Público acompanha programação gastronômica na Praça La Favorita em Juazeiro do Norte Crédito: Guilherme Carvalho/ Especial O POVO No Mistura Senac, Onildo comandou uma aula-show que trabalhou as particularidades do uso do caju na culinária nordestina, mesclando o encontro das identidades cearenses e paraibanas dentro da gastronomia. Em entrevista, o chef celebrou a identidade da região do Cariri presente no Festival. “A gente tem Cariri na Paraíba, mas o Cariri do Ceará tem uma coisa diferente. Apesar de ser tudo Nordeste, nós temos muitas influências e coisas diferentes dentro do mesmo Cariri. É fascinante conhecer o Brasil, sou apaixonado pela gastronomia brasileira, por nossa cultura e cada dia que passa, eu pesquiso mais, e vejo que tem muito mais para se conhecer. É sobre observar as aulas, o uso dos ingredientes locais, a versatilidade dos ingredientes. Tudo isso respeitando a cultura”, disse Onildo.

A aula-show foi acompanhada de perto pelo empresário Júnior Sampaio. Natural de Juazeiro do Norte, ele diz não perder nenhuma edição do Festival Mistura Senac. “Eu gosto de vir todo ano para o evento porque sempre vem pessoas de fora com relação a gastronomia, faz com que a gente conheça outros lugares e viaje para mesmo estando aqui na região. Isso traz para a gente culinária de fora e, por isso, o evento me traz muito interesse”, afirmou.