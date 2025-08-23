Cultura, tradição e arte ocupam o Mirante do Caldas em fim de semana especial da Mostra Sesc 2025

Barbalha recebe neste fim de semana uma intensa programação cultural no Mirante do Caldas, como parte da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025. Espetáculos, shows, tradições populares e feira comunitária movimentam o espaço com entrada gratuita

A agenda começa oficialmente no sábado, 23, às 9h, quando o espetáculo Elefante Branco, da Companhia Radixcaos, abre as atividades na Vila do Caldas. A performance experimental convida o público a refletir poeticamente sobre os elementos invisíveis que permeiam a vida cotidiana.

Neste fim de semana, o Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, se transforma em palco para múltiplas expressões artísticas e culturais com a chegada da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025. A programação, que ocupa a Vila do Caldas e o entorno do Mirante, traz uma mistura vibrante de performances, música, manifestações populares e uma feira comunitária, tudo com acesso gratuito.

No mesmo dia, a partir das 16h, o espaço em frente ao Mirante será tomado pelas tradições populares com as apresentações dos grupos Incelências das Cabeceiras, Penitentes Irmãos da Cruz e Penitentes Santas Missões. Já à noite, às 20h, a cantora Bárbara Gomes assume o palco com o show O samba é nosso dom, mesclando canções autorais e releituras de clássicos do samba.



No domingo, 24, o Mirante volta a pulsar cultura desde cedo. Às 9h, o artista paulistano Zero Beto leva à Vila do Caldas a performance urbana Carroça Sonora, sob o alter ego Homem Sonoro. Criada para interagir com o cotidiano das ruas, a apresentação transforma a cidade em um grande palco aberto.

Mais tarde, às 16h, o destaque vai para as manifestações afro-brasileiras com os grupos Capoeira Arte e

Tradição e Maculelê Arte e Tradição, que se apresentam também em frente ao Mirante. A noite de domingo encerra em clima de celebração nordestina, com Vanin & Nicinha, conhecidos como o Casal do Acordeon, que apresentam o projeto Tributo à Sanfona Brasileira, às 20h. O espetáculo homenageia a importância do instrumento na cultura nacional, incentivando a valorização de sanfoneiros, pesquisadores e músicos tradicionais.



Ao longo de todo o fim de semana, de 22 a 24 de agosto, a Feira Mirarte Caldas de Produtos Orgânicos e Artesanais também marca presença, a partir das 17h. O evento reúne saberes e fazeres da comunidade local, com foco nos povos de tradição do pé-de-serra e na produção sustentável.

