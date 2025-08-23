24° Museu Orgânico é inaugurado em Barbalha durante a Mostra Sesc Cariri de Culturas

Museu Fábrica Mosaico é inaugurado na casa e oficina de mestre Jaime, em Barbalha / Crédito: Allan Bastos/Especial O POVO

O Museu Fábrica Mosaico de Mestre Jaime foi inaugurado na manhã deste sábado, 23, em Barbalha, reconhecendo a produção artesanal de ladrilhos hidráulicos de Jaime Arnaldo Rodrigues, mestre da cultura de 83 anos que produz o artesanato desde a década de 60. Mestre Jaime iniciou o ofício como servente e depois conseguiu construir sua própria fábrica de mosaicos. Emocionado, ele comemorou o reconhecimento do seu trabalho de vida. “É algo que eu não esperava. Eu comecei fazendo os meus mosaicos, sem fé, mas hoje vejo que o negócio ficou bonito e eu nem sei agradecer o tanto que o mosaico me deu”. Jaime Rodrigues foi reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura pelo Governo do Ceará em 2006.

Na cerimônia de inauguração, representantes do Sesc, Senac e autoridades políticas estiveram presentes e celebraram o ponto de cultura. O presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, destacou a importância dos Museus Orgânicos para a preservação cultural do Estado. “Quando nós iniciamos o projeto, em parceria com a Fundação Casa Grande, de fazer os museus orgânicos, foi nossa tentativa de perpetuar o que de fato reflete as nossas memórias, vivências e a persistência de pessoas que dedicaram a vida por uma arte”. A tradição dos ladrilhos hidráulicos permanece viva na família de Mestre Jaime. Seu filho, Cícero Rodrigues, é o atual responsável pelo processo de fabricação e já ensina o ofício para seu filho e para seu sobrinho. O gerente de Cultura do Sesc Ceará, Alemberg Quindins, reforçou a importância de preservar a arte como parte da arqueologia social inclusiva, tema da 27ª edição da mostra. “Isso fortalece tanto a cadeia produtiva dos saberes e fazeres do povo, como também fortalece o projeto da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade”. Os ladrilhos hidráulicos são moldados para receberem imagens e cores diversas Crédito: Allan Bastos/Especial O POVO

O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), esteve presente na inauguração e ressaltou a força deste museu orgânico no município. “Estar aqui com o mestre Jaime hoje é para que a gente possa valorizar a cultura da Barbalha e do Cariri, que é muito rica e diversa”. As primeiras fábricas de ladrilho hidráulico no Brasil foram instaladas no século XIX, com influência da fabricação europeia do produto. Os ladrilhos passam por um processo artesanal de confecção, com moldes e pigmentos para imprimir imagens e desenhos nas peças. Cada ladrilho, após passar pelo processo de fabricação, fica em descanso por 24 horas. Em seguida, as peças são submersas na água por oito horas e depois descansam na sombra por alguns dias. O Cariri possui 17 Museus Orgânicos espalhados pela região, com o intuito de preservar os saberes de mestres da cultura e os patrimônios materiais e imateriais do Estado. O Sesc Ceará possui o propósito de inaugurar, anualmente, seis Museus Orgânicos.