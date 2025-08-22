Segundo dia da Mostra Sesc Cariri de Culturas celebra grupos de tradição popular em Museus Orgânicos

Brincantes do reisado prestaram homenagem a Mestra Margarida, falecida em março de 2025 / Crédito: Beatriz Silva/Especial O POVO

O primeiro dia de Mostra Sesc Cariri de Culturas foi marcado por desfiles culturais e pela celebração da cultura popular da região. A Praça da Prefeitura, em Juazeiro do Norte, reuniu populares e grupos de reisado, bacamarte, maracatu e quadrilhas para desfilar pelas ruas do Centro, abrindo oficialmente a 27ª edição do evento. No segundo dia de Mostra Sesc, museus orgânicos da região serão palco dos grupos de reisados. Programações literárias, de artes cênicas e desfiles aconteceram logo pela manhã. O distrito do Caldas, em Barbalha, recebeu o desfile dos Penitentes Irmandade Da Santa Cruz, da Banda Cabaçal São Pedro, Banda Cabaçal Santa Liduina, Pau De Fita Sítio Farias, e da Banda Cabaçal São Pedro.

Em Juazeiro do Norte, a programação iniciou na Praça Padre Cícero, com a apresentação “Um novo olhar - Histórias sobre diversidade”, do Conto em Cantos. Em seguida, no Teatro SESC Patativa do Assaré, o espetáculo “Scaratuja”, voltado para bebês, foi apresentado pelo Catarsis Arte para Infância e Juventude. Na sala do TSPI, o Grupo Além Mar debateu sobre terror na literatura com o debate “Como uma assombração ganha vida? Identidade e Oralidade na Construção de Contos Literários de Terror”.

O Crato recebeu a performance “Encantarias”, de Edivaldo Batista, na Praça Padre Cícero. De forma simultânea, acontecia no espaço Educar Sesc o espetáculo “Pássaros e Lendas: Lendas do Ar”, da Cia Clementine. Pelas ruas da cidade, o Em Bando Coletivo apresentou a performance “Estou bem aqui e lembrei de você”. Nova Olinda assistiu aos “Contos Peregrinos”, da Cia da Tribo, no Teatro Violeta Arraes. Em Santana do Cariri, a peça “Elefante Branco” foi apresentada pelos Radixcaos. Em Orós, no Centro-Sul, Beethoven Cavalcante apresentou o “Tramando Memórias” pelas ruas do município.

Museus Orgânicos recebem grupos de tradição Pela tarde, a programação acontece em diversos museus orgânicos espalhados pelo Cariri, reunindo grupos de tradição popular da região.



A partir das 16h, o Terreiro da Mestra Margarida, em Juazeiro do Norte, recebe o Reisado São Miguel, o Coco São Francisco e o Forró K Com Nós. Às 17h, José Lourenço apresenta o artesanato da Lira Nordestina. O Museu Casa de Doce João Martins recebe a Banda Cabaçal Meninos Da Paz.

Em Crato, apresentações simultâneas de grupos de tradição acontecem a partir das 17h. No Museu Casa do Mestre Raimundo Aniceto, a Banda Cabaçal Dos Irmãos Aniceto, o Reisado Flor Do Dia, o Maneiro Pau e o Maracatu Uinu êre colorem o espaço.

Já no Museu Casa do Mestre Aldenir, acontecem as apresentações do Reisado Reis Do Congo, das Coqueiras Do Baixio, do Reisado São Vicente e do Tranquilino Ripuxado. No Museu Casa da Mestra Zulene Galdino, apresenta-se o Grupo Cintura Fina, o Coco Da Scan e os Caretas do Parque de Vaquejada.



Em Missão Velha, as apresentações também acontecem em mais de um espaço. No Museu Corrinha Mão na Massa,a Banda Cabaçal Santa Edwirgens, Reisado São Jerônimo, Guerreira Beija Flor e o Coco De Souza animam o espaço. No Museu Oficina Antonio Linard, o repentista Cícero André, o Reisado Padre Cícero e a Banda Cabaçal Padre Cícero desfilam pelo local.

Porteiras recebe, no Museu Casa Mestra Maria de Tiê, o Quilombo de Souza, o Reisado São Luiz e a Guerreira Santa Bárbara. Potengi aprecia o Reisado De Couro De Potengi, o Reisado Menino Deus e o Coco Macaúba no Museu Casa do Mestre Antônio Luiz. Já em Nova Olinda, o Museu Mestre Espedito Seleiro recebe o Maracatu Raízes, os Caretas de Pindó de Altaneira e o Maracatu Luz Do Luar.

Além das atividades nos museus, Tarrafas, Campos Sales, Jati, Abaiara, Barro, Mauriti, Crato, Juazeiro do Norte, Assaré, Nova Olinda e Barbalha recebem apresentações de teatro, dança, literatura e música.



Noite de reisados, shows e exposições integram a Mostra Sesc

A noite continua recheada de programações culturais, shows e exibições de filmes pelo Centro-Sul e Cariri.

A partir das 18h, a Praça Adones Callou (Praça do CC), em Juazeiro do Norte, recebe a Lapinha Bom Jesus Do Horto, a Banda Reisado Santa Luzia, o Reisado Santo Reis Do Oriente, o Reisado São Francisco Dos Popós e a Cabaçal Meninos Maluvidos.

Umari recebe Ana da Rabeca e as Mulheres da Tradição no Museu Casa da Mestra Ana. Em Iguatu, a Cia De Dança 5º Elemento apresenta “Ainda há tempo”, no Teatro Sesc Iguatu. Em Icó, o Dueto em (Des)Concerto se apresenta no Teatro Ribeira do Icós.

Em Nova Olinda, o Choro Cariri se apresenta no Passeio Público. No Mirante do Caldas, em Barbalha, Ney Alencar canta o “Kariri”. Juazeiro do Norte recebe o show de Luiz Carlos Salatiel & Banda, na Praça Padre Cícero. Já no Crato, a Banda Lila-ha se apresenta na Praça Siqueira Campos.

