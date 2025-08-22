Forró, memória e identidade: Luiz Fidelis é atração da Mostra Sesc Cariri de Culturas

Luiz Fidelis leva clássicos do forró para palco da Mostra Sesc Cariri 2025 / Crédito: Divulgação/Fecomércio

No próximo sábado, 23 de agosto, o Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, no Crato, será palco de um encontro especial entre a tradição do forró e a poesia nordestina. O cantor e compositor juazeirense Luiz Fidelis, referência da música regional, se apresenta às 22h, logo após o show de Vanessa da Mata, em mais uma noite da Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025.

“É um momento muito especial que dá para gente um sabor de conquista. É um sonho de todo artista da nossa região participar da Mostra Sesc e estou de volta para entregar o que tenho de melhor que são os meus forrós. Espero que as pessoas se toquem com a música e espero que elas cantem comigo também”, disse o cantor em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.



Fidelis carrega no repertório músicas que se transformaram em verdadeiros hinos populares, como “Meio Dia”, “Noda de Caju” e “Olhinhos de Fogueira”. Suas composições não apenas marcaram gerações, como também atravessaram fronteiras ao serem gravadas por alguns dos maiores nomes da música brasileira. São exemplos: Elba Ramalho, Fagner, Dominguinhos, Marinês, Frank Aguiar, Santanna O Cantador e Flávio Leandro. Atualmente, continuam presentes nas vozes de artistas do cenário contemporâneo, como João Gomes, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Wesley Safadão.

Mais que um intérprete, Fidelis é guardião da identidade nordestina. Sua presença no palco costuma ser marcada por emoção, carisma e pela celebração das raízes culturais do Ceará. O reconhecimento desse papel veio recentemente: em junho deste ano, a Prefeitura de Juazeiro do Norte lhe concedeu uma Menção Honrosa como forma de destacar sua trajetória artística e a importância de sua obra para a preservação do forró e da memória cultural juazeirense.

Quem quiser acompanhar de perto os shows de Vanessa da Mata e Luiz Fidelis pode garantir seu ingresso no Sympla, ao preço de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada. Além de prestigiar a música, o público também contribui com uma causa social: parte da bilheteria será revertida ao Programa Mesa Brasil Sesc, que distribui alimentos e promove segurança alimentar em comunidades vulneráveis.

