Confira a programação do segundo dia do Festival Mistura Senac Cariri

Nesta sexta-feira, 22, o segundo dia de Mistura Senac segue com programação diversificada a partir das 18h e contará com a presença do chef Onildo Roc ha em duas atividades gastronômicas.

O primeiro dia do Festival Mistura Senac Cariri reuniu a população do Cariri na Praça La Favorita, em Juazeiro do Norte, com oficinas de gastronomia, desfiles de moda e palestras sobre negócios e empreendedorismo. A abertura da quinta edição teve como destaque a ação “Coração do Cariri: Monitoramento da Saúde” , que XXX e segue disponível durante todo o evento.

As aulas-show no espaço Comi Que Fiquei Triste começam às 18h, com o “Cocktail - Aluá de Pote”, executado por Cabral. Indra Nunes apresenta o “Cariri Ancestral” em seguida. Às 19h, o chef convidado, Onildo Rocha, comanda os preparos. Mateus Frota prepara o “Choux de caju com creme de amburana” no fim da programação.



No espaço Ser e Fazer, a gastronomia rouba a cena e convida o público a participar de oficinas práticas. Nesta sexta-feira, acontecerão oficinas para o preparo de caponata de palma forrageira com bacon, quiche de pequi e queijo coalho, grolado de goma com carne seca de caju e sequilho de coco babaçu com rapadura. Às 21h, o chef Onildo Rocha apresenta o “Cozinha Show: Caju e Ovas”.



A Oca da (Com) Ciência reúne, a partir das 18h30, a roda de conversa “Bordando Histórias: A inclusão social através do artesanato do Cariri Cearense". Em seguida, o tema debatido será “Gastronomia e Arqueologia: o que os povos originários nos ensinam sobre o comer?”. Finalizando a programação, o debate será acerca das tendências e inovação na enfermagem cirúrgica.



A arqueologia do Cariri é explorada no espaço Turismo, com atividades de piquenique, contação de histórias e oficina de fotografia e inclusão cultural a partir das 18h30. Os desfiles acontecem a partir das 20h, com a mostra “Sertões Místicos”, do Senac Iguatu. O Senac Juazeiro, em seguida, apresenta “Phachamama”.

