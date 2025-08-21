Mostra Sesc Cariri promove expressão e diversidade cultural no Sul do Ceará

Mais de 320 ações culturais são realizadas no Cariri e no Centro-Sul do Ceará durante os quatro dias da Mostra Sesc de Culturas 2025 / Crédito: Anderson Santiago/ Divulgação

A Mostra Sesc de Culturas do Cariri iniciou sua programação nesta quinta-feira, 21, com desfiles culturais em 10 cidades da região e programação artística que inclui exposições, oficinas, exibições audiovisuais e shows, espalhados pelos 29 municípios do Cariri e quatro cidades do Centro-Sul do Ceará. As atividades acontecem de manhã, de tarde e de noite, em diferentes espaços culturais dos municípios. Antes da abertura oficial, as atividades da mostra tiveram início nessa terça-feira, 19, com a oficina de desiniciação teatral “Amir Haddad e Grupo Tá na Rua”, no Teatro Sesc Patativa do Assaré, em Juazeiro do Norte. A atividade segue até a tarde desta quinta-feira, 21.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta quinta-feira, o Sesc Juazeiro do Norte foi palco da inauguração do mural Morada do Saber, pela manhã, construído com ícones da tradição popular. À noite, o artista Emiliano Queiroz apresenta a exposição “Aracati para o mundo”, reunindo peças sobre o teatro e cinema cearense. Em Assaré, as ações desta quinta-feira, 21, foram realizadas no Memorial Patativa do Assaré. Durante a manhã, a contação de história “Ceará Fantástico: do Sertão ao Espaço”, do Grupo Avoante, encantou a criançada. À tarde, a atividade “Como uma Assombração Ganha Vida? Identidade e oralidade na construção de contos literários de terror”, foi realizada pelo Grupo Além-Mar. A Cantina Zé Ferreira, no Centro de Juazeiro, recebe exibição do filme “A Era dos Festivais no Cariri”, durante a noite. No Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), o Duo Tatarana apresenta-se no Teatro. A noite é encerrada com o show “Nordeste-se Comigo”, de Aiyra, no Cangaço Bar.

Aurora recebeu a peça “Era Uma Vez 1, 2, 3!”, do Baú de Rodas. Em Nova Olinda, aconteceu a performance “Uma Voz Além do Tempo”, de Maria Firmina dos Reis, no Teatro Violeta Arraes. No Crato, as exibições audiovisuais dos filmes Como Chorar Sem Derreter, O Vento 2 e A Saga acontecem no PROCEM, à noite. Em Iguatu, Aluizio Fernã apresenta “Arte com poesia do Pajeú” no Sesc Iguatu.



Com o propósito de reunir mais de 320 ações culturais até domingo, 24, a 27ª Mostra Sesc de Culturas possui o tema “Arqueologia Social Inclusiva”, com o objetivo de preservar saberes ligados ao processo de candidatura da Bacia Cultural Socio Biodiversa da Chapada do Araripe como Patrimônio Mundial Misto pela Unesco. Alemberg Quindins, gerente de Cultura do Sesc Ceará, reforça a importância do reconhecimento dos saberes culturais da região. “Você tem vários estados do Brasil com patrimônios da humanidade e o Ceará não tem nenhum, e a Chapada foi chacelada recentemente como a primeira paisagem cultural do Ceará e já entra na lista do patrimônio nacional do Iphan”, revelou Alembreg em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quinta-feira, 21.

Serviço:

Mostra Sesc Cariri de Culturas

De 21 a 24 de agosto de 2025

Programação completa: www.mostrasescdeculturas.com.br/